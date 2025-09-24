Husiler: İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde iki hedefe 2 İHA ile başarılı bir şekilde saldırdık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde iki hedefe 2 insansız hava aracıyla (İHA) başarılı bir şekilde saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Husilere ait hava kuvvetlerinin, 2 İHA ile nitelikli bir askeri operasyon düzenlediğini ifade etti.

Seri, 2 İHA'nın, Umm er-Reşraş bölgesinde (Eilat) İsrail'e ait iki hedefe saldırdığını, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını ve savunma sistemlerinin İHA'ları engellemede başarısız olduğunu belirtti.

Bunun, son 24 saat içinde düzenlenen ikinci operasyon olduğunu dile getiren Seri, Husilere ait hava kuvvetlerinin, dün birkaç İHA ile askeri bir operasyon düzenleyerek Güney'deki Umm er-Reşraş ve Birseba alanlarında İsrail'e ait çeşitli hedeflere saldırdığını ifade etti.

Seri, operasyonun "Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı Siyonist düşman İsrail tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık" yapıldığını aktardı.

Sözcü Seri, Husilerin, saldırılar durup kuşatma kaldırılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.