Husiler, İsrail'in Hudeyde Limanı'na yönelik saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Hudeyde kentine yönelik acımasız bir saldırı başlattığı, kentteki elektrik santralini, Hudeyde Limanı'nı ve yakıt depoları gibi sivil tesisleri hedef aldığını" belirtti.

Açıklamada, "Bu bariz saldırıya karşılık verecek, İsrail'deki kritik öneme sahip hedefleri vurmakta tereddüt etmeyeceğiz. Önceki açıklamamızdaki gibi Tel Aviv'in güvenli olmadığını vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durdurulana, abluka kaldırılana ve Filistin halkına karşı işlenen tüm suçlara son verilene kadar "düşmanla uzun bir savaşa hazırlanıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarının tüm İslam aleminin Filistin davasına destek için harekete geçmesini gerektirdiği belirtildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

İsrail ordusu da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.