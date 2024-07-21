Husiler: İsrail saldırısı sonrası Hudeyde'de elektrikler önceki durumuna döndü
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentinde elektrik santrali ve yakıt tanklarını hedef alan hava saldırılarından zarar gören elektriğin önceki durumuna döndüğünü duyurdu.
Husilerin hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında zarar gören, Hudeyde kentindeki elektriğin yüzde 100 önceki haline döndüğünü belirtti.
Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.
İsrail'in Hudeyde'ye yönelik dünkü saldırısında 3 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmıştı.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depoları ve elektrik santrallerini vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.