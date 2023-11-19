Husiler: İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi ele geçirdik

Yemen'deki Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği aktarıldı. Gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, 22 mürettebat bulunduğu ifade edildi.

Yemen'deki Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader” isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarıldı.