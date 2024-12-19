Husiler: Kasım 2023'ten bu yana İsrail ile bağlantılı 216 kargo gemisini hedef aldık

Yemen'deki Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan videoda, "Vaat edilen fetih savaşı ve kutsal cihadın başından bu yana, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail ile bağlantılı 216 gemiyi hedef aldı. Bu Gazze için bir zaferdir" ifadelerine yer verildi.

Videoda, "İsrail saldırılarına son vermedikçe ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılmadıkça operasyonların devam edeceği" kaydedildi.

Husiler, İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya 19 Kasım 2023'te Tel Aviv'e ait "Galaxy Leader" gemisiyle başlamıştı.