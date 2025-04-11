Husiler, Kızıldeniz’de ABD uçak gemisini füze ve İHA’yla hedef aldıklarını duyurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerinin, Kızıldeniz'de "düşmanlara" ait gemileri hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Seri, söz konusu kuvvetlerin gerçekleştirdiği ortak operasyonda USS Harry S. Truman uçak gemisinin füze ve İHA'larla hedef alındığını kaydetti.

"Düşmanın" Yemen'in askeri gücüne darbe vurmayı başaramadığını kaydeden Seri, kara ve denizde savunma görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

ABD savaş uçakları sabah saatlerinde, başkent Sana'da yerleşim ve tarım alanlarına bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bugün yaptığı açıklamada, USS Harry S. Truman gemisine ek olarak USS Carl Vinson savaş gemisinin de Orta Doğu‘ya gönderildiğini duyurmuştu.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.