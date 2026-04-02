Husilerden İsrail'e misilleme: Ölü Deniz'de siren sesleri

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından ülkenin orta ve güney kesimlerini hedef alan füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde ve güneydeki Ölü Deniz bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu.

Yemen'deki Husiler, İran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik" ifadeleriyle ABD/İsrail-İran Savaşına dahil olduklarını duyurmuştu. ​​​​​​​