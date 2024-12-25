Husilere de saldıracaklar

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İsrail, Yemen'deki Husilerin altyapısını yok edeceğini duyurdu ve Avrupa'da Husilerin terör örgütü listesine alınmasını istedi. Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar yaptığı açıklamada, "Husiler sadece İsrail için değil, tüm bölge ve dünya için bir tehdit oluşturuyor. Yapılması gereken ilk ve en temel şey Husileri terör örgütü olarak tanımlamaktır" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı İsrael Katz ise Hamas ve Hizbullah'ın liderlerini öldürdükleri gibi Husilerin de liderini öldüreceklerini söyledi. "Husilerin stratejik altyapısını vuracağız ve liderlerinin kafasını keseceğiz" diyen Katz, yaptığı konuşmada, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sanaa'da da yapacağız" ifadelerini kullandı. Katz, bu sözleri ile İran'ın başkenti Tahran'da 31 temmuz'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikast düzenlediklerini ilk kez kabul etmiş oldu. Katz, "Husilerin stratejik altyapısını vuracağız ve liderlerinin kafasını keseceğiz" dedi.

Başbakan Benyamin Netanyahu da önceki gün parlamentodaki konuşmasında, "Savunma güçlerimize Husilerin altyapısını yok etme talimatı verdim, çünkü bize zarar vermeye çalışan herkes tam güçle vurulacaktır" demişti.

Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana Filistinlilerle dayanışma için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemilere ve İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen Husilerin Cumartesi gecesi Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında 16 kişi yaralanmıştı.

İsrail Husilerin saldırılarına misilleme olarak defalarca Yemen'de liman ve enerji tesislerini vurdu. Geçen Perşembe günü ise İsrail savaş uçakları ilk kez başkent Sanaa'daki hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.