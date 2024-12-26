Husilere saldırı artacak

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Ortadoğu’daki İran destekli grupları bölgeden temizlemek için harekete geçen İsrail ve müttefiklerinin gözünü diktiği Yemen’de tansiyon yükseliyor. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.

Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi ise ülkeye yönelik saldırıların devam etmesi halinde Ortadoğu'daki ABD hedeflerini “kırmızıçizgileri gözetmeksizin” hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde ise Suudi Arabistan’ın desteklediği hükümete bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilerin liderlerini düzenleyecekleri saldırılarla hedef alacakları yönündeki tehdidi tekrarladı. Katz önceki gün “Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız” demişti.