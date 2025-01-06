Husilere yanıt Batılı müttefiklerden geldi

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İran’ın bölgedeki etkisini ortadan kaldırmak için harekete geçen İsrail ve Batılı müttefiklerinin, Yemen’deki Tahran destekli Husilerle karşılıklı saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, önceki gece Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiğini açıkladı. Füze saldırısının ardından Hadera şehrinin kuzeydoğusundaki Talmei Elazar kasabasında sirenlerin çaldığı belirtilirken, füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği kaydedildi.

Husilere yanıt ise İsrail’in Batılı müttefiklerinden geldi. Husiler, ABD ve İngiltere’nin dün sabaha karşı ülkenin kuzeyindeki Sada kentine 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilerin en önemli merkezlerinden Sada’ya yapılan aldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere’den de henüz açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH’A TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, Tahran’ın destekli Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyinden çekilmemesi halinde 27 Kasım’da varılan ateşkesi tanımayıp saldıracakları tehdidinde bulundu. Katz, Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarla varılan ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail’in “anlaşmanın yürürlükte kalması için uğraştığını” öne sürdü.