Husilerin başbakanı İsrail saldırısında öldü iddiası

Dış Haberler

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’yı hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Perşembe günü düzenlenen saldırıda İran destekli Husilerin Başbakanı Ahmed el Rahavi’nin öldürüldüğü öne sürüldü. Times of Israel, Jerusalem Post ve Ynet’te yer alan haberlere göre İsrail Hava Kuvvetleri, Husi yöneticilerinin Sana’da bir araya geldiği bir toplantıyı hedef aldı.

Haberlere göre saldırıda Husilerin Başbakanı Ahmed el-Rahavi ile birlikte Savunma Bakanı Muhammed el Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el Gamari öldürüldü. İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise saldırıların sonucunun “henüz netleşmediğini” söyledi. Husi hareketi tarafından yapılan açıklamada İsrail iddiası yalanlandı. Açıklamada, “Liderlerimizin öldürüldüğü iddiası doğru değildir, İsrail sivil yerleşimleri vurmuştur” denildi.