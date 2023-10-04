Husumetli şahısların silahlı çatışmasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Eskişehir’de husumetli olduğu öğrenilen 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın arka girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Geçtiğimiz dönemlerden de iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilirken, çıkan kavgada silahlar konuştu.

İki tarafı arasında çıkan silahlı çatışmada, Hüseyin T. ile oğlu Süleyman T. ile 20 yaşındaki Hüseyin Y. yaralandı. Baba oğul kendi imkanları ile gittikleri Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hüseyin Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.