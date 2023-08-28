Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 22:15
  • Giriş: 28.08.2023 22:15
  • Güncelleme: 28.08.2023 22:15
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kişi, husumetlisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çınaraltı’nda karşılaşan Engin Kurt ve H.E., T.E. ve C.E. arasında geçmişe dayalı bir husumet sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Engin Kurt bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Engin Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin çalışması neticesinde H.E., T.E. ve C.E. suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol