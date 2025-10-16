Giriş / Abone Ol
Husumetlilerin otomobiline ateş açan 3 şüpheliye gözaltı

Ajans Haberleri
  16.10.2025 11:47
  • Giriş: 16.10.2025 11:47
  • Güncelleme: 16.10.2025 11:47
Kaynak: DHA
Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde husumet yaşadıkları H.K.'nin otomobiline tabanca ile ateş açıp kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez Mahallesi 5023'üncü Sokak'taki spor salonunun önünde meydana geldi. Dövmeci E.D. (40), boks öğretmeni E.N.U. (23) ve K.S.U. (23), husumetli oldukları spor salonu sahibi H.K.'nin otomobiline tabancayla ateş açıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile 6 mermi isabet ettiği tespit edildi. Polis, şüphelileri, '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

