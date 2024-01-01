Husumetlisini pide fırınında bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman’da bir şahıs, pide fırınında karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ramazan Karataş (40) ile Mehmet D., Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerindeki bir pide fırınında karşılaştı.

Fırın içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet D., yanındaki bıçakla Ramazan Karataş’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Karataş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Karataş’ın 6 Şubat depreminde annesi ve babası başta olmak üzere birçok yakınını kaybettiği, hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.