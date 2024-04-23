Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu

Kayseri'de İ.A. (17), husumetlisi Vedat B.'yi (19) bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak'ta meydana geldi. İ.A. ile husumetlisi Vedat B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İ.A., Vedat B.'yi tabanca ile bacağından vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Vedat B. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.