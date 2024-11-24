Husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de caddede karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
23 Kasım’da Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi’nde yaşanan olayda, husumetlisi C.T.’yi bacağından tabancayla yaralayan A.E., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.E., emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edildi. A.E., "kasten adam yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.