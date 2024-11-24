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Husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 23:08
  • Giriş: 24.11.2024 23:08
  • Güncelleme: 24.11.2024 23:08
Kaynak: İHA
Husumetlisini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kırıkkale’de caddede karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
23 Kasım’da Yenidoğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi’nde yaşanan olayda, husumetlisi C.T.’yi bacağından tabancayla yaralayan A.E., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.E., emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi’ne sevk edildi. A.E., "kasten adam yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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