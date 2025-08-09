Hutbede mütevazı gerçekte VIP

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Ağustos tarihli cuma hutbesi, "Sıla-i Rahimle Bereketlenen Tatil" başlığıyla yayımlandı. Başkanlığın, “Tatil” kavramı üzerinde durulan hutbesinde, "Günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah'ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl almıştır. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur " denildi.

Son dönemde yayımladığı hutbelerle gündemi değiştiren Diyanet’in 8 Ağustos tarihli hutbesi de tartışma yarattı. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle tatilin dahi yurttaşlar için erişilemez olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, “O kadar sorun varken hutbede tatillere mi değinildi?” diye sordu.

AYAK BASMADIĞI KITA YOK

Ali Erbaş'ın tatilde olduğu dönemde yayımlanmasının ardından gözler, başkanlığın lüks harcamaları ve yurt dışı programlarına da çevrildi. Eylül 2017’de göreve gelen Ali Erbaş, Diyanet İşler Başkanlığı döneminde 45 ülkeye gitti. Erbaş’ın yurt dışı seyahatlerinin sayısı 130’a ulaştı. Başkan Erbaş, Eylül 2017 itibarıyla ayak basmadık kıta bırakmadı. Diyanet öte yandan, çok sayıda toplantı ve organizasyon için de beş yıldızlı otelleri tercih etti.

VIP HAC

Erbaş öte yandan Suudi Arabistan ziyaretlerinin tümüne eşi Seher Erbaş’ı da götürdü. Gezilerin bazılarında Seher Erbaş’a koruma polisinin de eşlik etmesi dikkati çekti. Milyonlarca yurttaş hac sırası beklerken Seher Erbaş, “VIP” kontenjanından altı defa hacca gittiği öğrenildi.

Erbaş dönemindeki yurt dışı seyahatlerinin yanı sıra, Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş’ın Temmuz 2023’te yaptığı sosyal medya paylaşımı da bir kez daha gündeme geldi. Yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı yurttaşa sabır çağrısı yapan Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı. Feyza Erbaş paylaşımında, 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.

Kadınlara tesettür öğüdüDiyanet İşleri Başkanlığı, geçen haftaki cuma hutbesinde ise kadınların giyimi hedef alınmıştı. ‘Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği’ başlıklı cuma hutbesinde, tesettür ve kapanma öğütlenmişti.



“Kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçla olursa olsun Allah’ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır.“ sözlerine yer verilen hutbede estetik ameliyatının, dövme yaptırmanın ve ‘dinimizin tasvip etmediği kıyafetlerle’ sosyal medyada paylaşım yapmanın günah olduğu söylenmişti.



‘Giyinik çıplaklar’2019’daki bir cuma hutbesinde “Tesettür bilinci ise bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe karşı korumaktır” diyen Diyanet, bu defa “Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler Allah Resûlü (s.a.s)’in ifadesiyle ‘giyinik çıplaklardır’” diye uyarmıştı.