"Huzurevi çaresizlik değil, bir hak ve tercih olmalı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni Huzurevleri Yönetmeliği, yaşlı bakım politikalarına ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kamu huzurevlerine doğrudan giriş yaşının 70'e çıkarılması ve "risk esaslı yerleştirme sistemi"nin devreye alınması, yaşlı bireylerin kamusal bakım hizmetlerine erişiminin zorlaşacağı eleştirilerine neden oldu. 65+ Yaşlı Hakları Derneği, düzenlemenin bazı hak temelli ifadeler içermesine karşın uygulamada yeni eşitsizlikler yaratabileceği uyarısında bulundu. Dernek, uzun bekleme listeleri devam ederken kabul koşullarının ağırlaştırılmasının kamusal bakım kapasitesini daraltacağına dikkat çekti.

Derneğin açıklamasına göre yönetmelik bir yandan yaşlı bireyi “bakım nesnesi” değil, hak sahibi bir yurttaş olarak tanımlayan önemli yenilikler içerirken diğer yandan kamusal bakım hizmetlerine erişimi zorlaştırabilecek riskler taşıyor. Dernek, özellikle uzun bekleme listeleri sürerken kabul koşullarının ağırlaştırılmasının yeni eşitsizlikler yaratabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada yerinde yaşlanma, bağımsız denetim ve alternatif bakım modellerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulandı. ‘‘Türkiye genelinde ilk boşalan kontenjana yerleştirme hükmü, yaşlının hayatı boyunca inşa ettiği sosyal sermayeyi ve mekânsal belleğini bir anda sıfırlayarak ciddi bir aidiyet kaybına yol açma riski taşımaktadır’’ denilen açıklamada Birleşmiş Milletler’in ‘‘İlkeler” belgesindeki “Yaşlı bireyler, kişisel tercihlerine ve değişen kapasitelerine uyum sağlayabilen, güvenli ortamlarda yaşayabilmelidirler” normları anımsatıldı.

İNSAN HAKLARI MESELESİ

Açıklamada “Yerinde yaşlanma yaşlının yaşayageldiği evde yaşlanması şeklinde anlaşılmamalıdır, huzurevinde yaşamak, bir çaresizlik göstergesi değil; kişisel bir tercih ve temel bir hak olarak tanınmalıdır’’ denildi.

Yaşlı bireylerin yaşayacakları mekân için karar verirken, bir tercih yelpazesi sunulmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu anımsatılan açıklamada ‘‘Destek hizmetleri, erişilebilir sosyal yaşam alanları, gündüz yaşam merkezleri, hareketlilik programları, yaşlı yaşam evleri, sağlık hizmetlerine erişim ve yalnızlıkla mücadele en az kurum bakımı kadar önemlidir. ‘Türkiye artık yaşlanmayı geçici bir sosyal yardım başlığı olarak değil, uzun vadeli bir yaşam politikası olarak görmek zorunda. Önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfus hızla artacak. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz mesele yalnızca huzurevleri değil; konut politikası, kent planlaması, sağlık sistemi, sosyal yaşam ve insan hakları meselesidir. Bu yüzden devletin, yerel yönetimlerin, akademinin ve sivil toplumun birlikte çalışması gerekiyor. Yaşlılık hepimizin geleceği. Bugün kurduğumuz sistem, yarın nasıl yaşlanacağımızı belirleyecek" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Huzurevi Yönetmeliğini değiştirerek yaşlı bakımevlerine doğrudan giriş yaşını 70’e çıkarmıştı. 60-69 yaş grubunda işe yaşlı bakım hizmeti ve huzurevi başvurularına sağlık raporu şartı getirilmişti. Yönetmelikle birlikte yaşlı bakım hizmetleri dört farklı seviyeye ayrılmış, bu seviyeler sırasıyla bağımsız bireyler, gözetim ihtiyacı olanlar, sürekli bakım ihtiyacı olanlar, ileri düzeyde bakım gerektiren bireyler olarak düzenlenmişti. Risk esaslı yeni yerleştirme sistemiyle kimsesiz ve bakıma muhtaç bireyler en öncelikli grup olarak değerlendirilmişti.