Huzurevi dokuz yıldır bitirilemedi

Ankara Valiliği 26 Ocak 2016’da, Polatlı ilçesine huzurevi inşa edilmesi için ihale sürecini başlattı. Ocak 2016’da gerçekleştirilen ihale, 23 Ağustos 2016 tarihinde sonuçlandı. İhale kapsamında kente, 100 yataklı huzurevi inşa edileceği belirtildi. Huzurevi inşaatının maliyeti, 9 milyon 527 bin TL olarak duyuruldu. Huzurevi için ilk çivi, 5 Eylül 2016 tarihinde çakıldı. Toplam 9,5 milyon TL’ye ihale edilen huzurevinin Eylül 2018’de açılacağı savunuldu.

TUTMAYAN VAAT

Huzurevinin Eylül 2018’de açılacağı vaadi yerine getirilemedi. O tarihte kaba inşaatının yüzde 60'ı tamamlanan huzurevi, 9,5 milyon TL’lik ihaleyi alan müteahhit tarafından bitirilemeyince atıl durumda kaldı. Yaşlı yurttaşların beklediği huzurevi inşaatı tamamlanamazken Ekim 2022'de Polatlı’daki huzurevinin kapısına da kilit vuruldu. Huzurevinde kalan çok sayıda yaşlı yurttaş, başka bir kente gitmek ya da ailesinin yanına yerleşmek zorunda bırakıldı.

Ankara'nın ortasında atıl durumda bırakılan 100 yataklı Polatlı Huzurevi için Aralık 2024’te bir kez daha harekete geçildi. Ankara Valiliği, yarım kalan huzurevi inşaatının tamamlanması için 6 Aralık 2024 tarihinde ikmal ihalesi düzenledi. İhale, 1 milyon 949 bin TL’ye sonuçlandı. İhaleyi alan firma, huzurevi inşaatının Nisan 2025’te bitirileceğini taahhüt etti.

Yapımı yılan hikâyesine dönen huzurevine yönelik, “Nisan 2025’e açılacak” vaadi de tutmadı. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla huzurevinin ancak kaba inşaatının bitirilebildiği öğrenildi. BirGün’ün huzurevinin yapıldığı alandan çektiği fotoğraflar, 10 milyon TL'den fazla para harcanan huzurevi inşaatının kaderine terk edildiğini ortaya koydu.