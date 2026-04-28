Huzurevi müdürü yaşlıları dolandırdı: Bakanlık soruşturma başlattı

Ankara’da bir huzurevinde yaşanan olaylara ilişkin iddialar, bakım ve koruma altındaki yaşlı yurttaşların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan ve yüzde 94 engelli hale gelen İlhan Dülkar’ın ölümünün ardından ortaya çıkan mali işlemler, kurumda usulsüzlük şüphelerini beraberinde getirdi.

Olay, halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgiler üzerinden kamuoyuna yansıdı.

Kaza sonrası evde bakımı zorlaşan İlhan Dülkar, ailesi tarafından Ankara’daki Elmadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirildi.

İlk dönemlerde kuruma uyum sağladığı ve memnuniyetini sık sık dile getirdiği belirtildi. Eşi Sultan Dülkar ile yaptığı görüşmelerde, kurum yönetimiyle ilişkisinin iyi olduğunu söylediği ve banka kartının kurum yetkililerinde bulunduğunu ifade ettiği aktarıldı.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE “DOLANDIRILDIM” İDDİASI

Dülkar’ın ölümünden kısa süre önce yaptığı telefon görüşmesinde, dolandırıldığını söylediği ve telefon faturasının ödenmesini istediği öğrenildi.

Bu görüşmeden bir-iki gün sonra, 2 Kasım 2024’te hayatını kaybetti.

Vefatın ardından bankaya başvuran eşi Sultan Dülkar, İlhan Dülkar adına dört farklı bankadan kredi çekildiğini ve yaklaşık 100 bin TL borç oluştuğunu öğrendi.

Kredilerin elektronik bankacılık üzerinden çekildiği belirtilirken, Dülkar’ın tuşlu telefon kullandığı bilgisi dikkat çekti.

İddialara göre, hesaplardan çekilen parayla önce akıllı telefon satın alındı, ardından hesaplar boşaltıldı.

Ailenin borcu kapatmak için 5 bin 500 Euro ve 150 bin TL ödeme yaptığı aktarıldı.

HESAP HAREKETLERİ VE PARA TRANSFERLERİ

Saymaz’ın yazısında yer alan bilgilere göre, Sultan Dülkar’ın yaptığı incelemelerde bazı para transferleri tespit edildi.

Buna göre, Osman Kaya’nın hesabına 41 bin 600 TL, kurum çalışanı A.Ö.’nün hesabına 4 bin TL gönderildiği belirlendi. Ayrıca 76 bin TL değerinde altın alımı yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Dülkar’ın ölümünün ardından aileye herhangi bir kıymetli eşya teslim edilmediği, altınlara ilişkin sorulara ise “ölmeden önce bozdurdu” yanıtının verildiği ifade edildi.

AKP’Lİ İSİM BAĞLANTISI İDDİASI

İddialar kapsamında adı geçen Osman Kaya’nın, Elmadağ Huzurevi’nde sosyal çalışmacı olarak görev yaparken, eşi Gülizar Kaya’nın AKP Altındağ Belediye Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Başkanı olduğu, bu bağlantılar üzerinden kuruma vekaleten müdür olarak atandığı öne sürüldü.

Atamanın ardından kurum içinde çeşitli iddiaların gündeme geldiği ifade edildi.

YAŞLILARA YÖNELİK USULSÜZLÜK İDDİALARI

Kurumda yaşlılara yönelik mobbing uygulandığı, satın alma süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, hayatını kaybeden kişilerin paralarının sahte faturalarla harcanmış gibi gösterildiği ve kimsesiz yaşlıların vasiliğinin alınarak hesaplarının kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 13 Aralık 2024’te iddialar üzerine muhakkik görevlendirdiği ve inceleme başlattığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda banka dekontlarına ulaşıldığı ve İlhan Dülkar’ın hesabından Osman Kaya’ya para transferlerinin tespit edildiği ifade edildi.

EN AZ ALTI AİLE ŞİKAYETÇİ

Olayın tekil olmadığı, en az altı ailenin benzer gerekçelerle şikayette bulunduğu belirtildi.

İki yıl önce hayatını kaybeden 78 yaşındaki Ömer Şengül’ün de altınlarının kaybolduğu iddiası dosyada yer aldı.

Sultan Dülkar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu.

Dilekçesinde, eşinin kandırılarak parasının alındığını düşündüğünü ve benzer durumların başka yaşlıları da etkilediğini belirtti.

Bakanlık soruşturması sonucunda Osman Kaya’nın Kasım 2025’te görevden alındığı, ancak kurumdan tamamen uzaklaştırılmadığı ve Ankara’daki başka bir bakım merkezinde sosyal çalışmacı olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturmanın sürdüğü ve dosyaya yeni şikayetlerin eklendiği ifade edildi.

Olayla ilgili henüz açılmış bir dava bulunmuyor.