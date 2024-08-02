Huzurevinde çıkan yangın korkuttu; sakinleri tahliye edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Kocaeli Huzurevi’nin mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu. Tedbir amaçlı tahliye edilen huzurevi sakinleri dumanın tahliye edilmesinin ardından tekrar odalarına yerleştirildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Turgut Mahallesi Huzurevi Sokak’ta bulunan 6 katlı Kocaeli Huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin mutfağında başlayan yangının ardından dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Huzurevi, tedbir amaçlı tahliye edilirken itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalarla yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin dumanı tahliye etmesinin ardından huzurevi sakinleri tekrar odalarına yerleştirildi.