Huzurevinde yaşanan ihmaller bir can aldı

İzmir Narlıdere Huzurevi’nde yaşayan 80 yaşındaki Hüsniye Aktaş, odasındaki kalorifer borusunun patlaması sonucu kaynar suya düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından kalorifer sisteminde iyileştirme yerine sadece patlayan kalorifer borusu tamir edildi.

Narlıdere Huzurevi Müdür Vekili Bülent Aydoğmuş ise görevden alınarak yerine Recep Yağcıoğlu getirildi. Bakım hizmetlerinde ihmaller zincirini bir kez daha gözler önüne serildiğini söyleyen Emekli Sandığı Emeklileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çakar, yaşananların ardındaki ihmallere dikkat çekerek “Müdür vekilinin görevden alınması sadece göstermelik bir adımdır. Bu olayda sorumluluğu olan herkesin hesap vermesi gerekiyor” dedi.