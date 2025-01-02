Huzurevine başvuru arttı

Son yıllarda artan kira fiyatları barınma krizini de beraberin getirirken kirasını ödeyemeyen emekliler huzurevlerine başvurmaya başladı. Ancak huzurevleri sayısı yetersiz. Ülkede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait 168, özel sektöre ait 267 huzurevi bulunuyor. Sadece 2023’te huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19 bin 670’yi buldu. Huzurevlerinde toplam 29 bin yaşlı kalırken özellerin fiyatları ise aylık 15 ila 35 bin TL arasında değişebiliyor.

Ankara’da 10 huzurevinde 1563, 37 özel huzurevinde 2 bin 110 kişi kalıyor. İstanbul’da 10 huzurevinde 1853, 108 özel huzurevinde 5 bin 371 yaşlı barınıyor. İzmir’de, 8 huzurevinde 1546 kişinin kaldırken 56 özel huzurevinde ise 2 bin 418 yaşlı yaşıyor. Yerel yönetimlere ait huzurevlerine başvuru ise artıyor. İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü’nde 2023 yılı kuruma başvurup da ön görüşme yapılan kişi sayısı 1429 kişiyken 2024 yılında ise bu sayı 1749 kişiye yükseldiği öğrenildi. Müdürlük, 875 yatak kapasiteli Kayışdağı Kampüsü ile tek ve iki kişilik toplam 44 oda bulunan Akseki Ormanalı Abdullah ve Nerime Turan Huzurevinde faaliyetlerini sürdürüyor.

BAŞVURU YÜZDE 109

Ayrıca Darülaceze’de kalma şartlarına sahip yaşlılar, alacakları tüm hizmetlerden yararlanabilecekleri şekilde düzenlenen Yaşam Evleri'nin tüm giderleri ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 425 yatak kapasiteli huzurevine tam anlamıyla hücum var. Hâlihazırda tadilat aşamasında olan 48 yatak kapasiteli Gürçeşme Huzurevi de faaliyete geçecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin huzurevinde kişilik odalar 6 bin 670 TL, iki kişilik odalar 3 bin 335 TL ve üç kişilik odaların ücreti ise 3 bin 103 TL.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin huzurevine başvuru sayısı iki yıl önce 1174 iken bu yıl aralık ayı itibariyle bu sayı 2 bin 463’e yükseldi. İki yılda yüzde 109’luk bir başvuru artışı yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri artışın sebebinin ekonomik kriz ve yaşlı yoksulluğu olduğunu, başvuranların en çok gelecek kaygısı, sosyal ekonomik yoksunluk ve sağlık sisteminden endişeleri olduğunu belirtiyor.