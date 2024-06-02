Huzurları yerinde

TRT’nin 2023 yılında yöneticilerine ödediği huzur hakkı belli oldu. Yandaş Hilal Kaplan’ın yanı sıra AKP’li isimleri de içeren dokuz kişilik TRT yönetimine toplam 2,5 milyon TL huzur hakkı ödemesi yapıldı.

TRT, 2023 yılına yönelik mali bilgileri ile faaliyetlerini içeren raporunu gecikmeli olarak yayımladı.

Rapor, Hilal Kaplan, Mücahid Eker ve Meryem Çetin gibi isimlerin de olduğu TRT Yönetim Kurulu’na ödenen huzur hakkının büyüklüğünü ortaya koydu.

TRT’nin verilerine göre, yalnızca 2023 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret toplamı 2 milyon 536 bin 596 TL ile ifade edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretin günlük harcırah, konaklama, yolluk gibi ekstra giderleri kapsamadığı belirtildi. TRT’de 2023 yılında yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemede 2022 yılına göre yüzde 23, 2021 yılına göre ise yüzde 161’lik artış kaydedildi.

REKOR REKLAM GELİRİ

İktidar yanlısı yayın yaptığı iddiasıyla eleştirilen TRT’nin reklam gelirleri de raporlarda yer aldı.

Buna göre, TRT TV kanallarının 2023 yılındaki toplam reklam geliri, 2 milyar 49 milyon 399 bin TL olarak kayıtlara geçti. Reklam gelirinin 2022 yılına oranla 2023’te yüzde 70 arttığı bildirildi. Reklam gelirlerinde 2022-2023 döneminde yaşanan artış oranları kanallara göre, TRT 1 yüzde 74, TRT Haber yüzde 75, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız yüzde 77, TRT Belgesel yüzde 101 ve TRT Müzik yüzde 145 olarak gerçekleşti.

TRT’nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nda da önceki yıllarda olduğu gibi mali tablolara kısıtlı şekilde yer verildi. Rapora göre, 2023 yılında 7 milyar 692 milyon 494 bin TL kar eden kurumun özkaynaklar toplamı 15 milyar 271 milyon 163 bin TL’ye ulaştı. İdarenin 2023 yılı sonu itibarıyla ticari borçlarının toplamının ise 1 milyar 47 milyon 662 bin TL olduğu bildirildi.

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Tanıdık isimler

TRT Yönetim Kurulu’nda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Büyük bölümü çift maaşlı isimlerden oluşan dokuz kişilik TRT Yönetim Kurulu Üyesi listesindeki bazı isimler şöyle sıralanıyor: