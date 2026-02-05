Hyeon-gyu Oh kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? Güncel piyasa değeri nedir?

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden biri olan Hyeon-gyu Oh, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda dikkat çeken performansıyla öne çıkan bir santrafor olarak gündeme geliyor. Taraftarlar özellikle “Hyeon-gyu Oh kimdir?”, “Hyeon-gyu Oh kaç yaşında?”, “Hyeon-gyu Oh hangi mevkide oynuyor?” ve “Hyeon-gyu Oh piyasa değeri ne kadar?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Güney Koreli golcü, hem fiziksel gücü hem de gol katkısıyla Beşiktaş hücum hattına önemli bir alternatif olarak görülüyor.

HYEON-GYU OH KİMDİR?

Hyeon-gyu Oh, 12 Nisan 2001 tarihinde Güney Kore’nin Namyangju, Gyeonggi şehrinde doğdu. Profesyonel futbol kariyerini santrafor pozisyonunda sürdüren oyuncu, sağ ayağını kullanmaktadır. 1,87 metre boyundaki forvet, fiziksel gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle tanınır.

Güney Kore Milli Takımı formasını da giyen Hyeon-gyu Oh, milli takım kariyerinde 24 maçta 6 gol kaydetmiştir. Futbolcu, aynı zamanda sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabilmektedir.

HYEON-GYU OH KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan Hyeon-gyu Oh, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Avrupa liglerinde deneyim kazanmış olması, oyuncunun kariyer gelişimi açısından önemli bir avantaj olarak görülmektedir.

HYEON-GYU OH HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Hyeon-gyu Oh’un ana mevkisi santrafordur. Bunun yanında sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da görev alabilmektedir. Hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olması, teknik ekiplerin farklı taktik planlarda onu değerlendirebilmesini sağlar.

HYEON-GYU OH BEŞİKTAŞ TRANSFERİ

Güney Koreli forvet, 4 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş’a transfer oldu. Oyuncunun siyah-beyazlı kulüple yaptığı sözleşme 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam edecek.

Transfer geçmişinde Suwon Bluewings, Gimcheon Sangmu, Celtic ve Genk gibi kulüpler bulunan Hyeon-gyu Oh’un kariyerindeki toplam bonservis bedeli 19.50 milyon euro olarak kaydedilmiştir. Genk’ten Beşiktaş’a transferi ise 14 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşmiştir.

HYEON-GYU OH 2025/26 SEZONU PERFORMANSI

Maç Gol Asist Sarı Kart İlk 11 Süre 20 6 3 2 %57 %54

2025/26 sezonunda lig ve kupa organizasyonlarında toplam 20 maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştır. Hücum hattındaki skor katkısı %29 olarak kaydedilmiştir.

KARİYER BAŞLANGICI VE ALTYAPI

Hyeon-gyu Oh futbol altyapısına Maseog Elementary School’da başladı. Ardından Suwon Samsung Bluewings altyapısında gelişimini sürdürerek profesyonel kariyerine adım attı.

Maseog Elementary School (2009-2013)

Suwon Samsung Bluewings U15 (2014-2016)

Suwon Samsung Bluewings U18 (2017-2019)

Hyeon-gyu Oh kimdir?

Beşiktaş forması giyen Güney Koreli santrafor oyuncusudur.

Hyeon-gyu Oh kaç yaşında?

24 yaşındadır.

Hyeon-gyu Oh hangi mevkide oynuyor?

Santrafor pozisyonunda oynar, ayrıca kanatlarda da görev alabilir.

Hyeon-gyu Oh piyasa değeri ne kadar?

Güncel piyasa değeri 7 milyon eurodur.

Hyeon-gyu Oh hangi takıma transfer oldu?

4 Şubat 2026 tarihinde Beşiktaş’a transfer olmuştur.

Hyeon-gyu Oh, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda deneyim kazanmış ve milli takım seviyesine ulaşmış bir santrafor olarak Beşiktaş kadrosuna katılmıştır. Fiziksel gücü, gol katkısı ve çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çeken oyuncunun kariyer gelişimi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yakından takip edilmektedir.