Hyeon-gyu Oh rüzgârı durmuyor: Güney Kore basını Beşiktaş’ı konuşuyor

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, karşılaşmanın 74. dakikasında attığı golle skoru belirleyen isim oldu.

Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı üçüncü resmi maçta da fileleri havalandırarak dikkat çekici bir başlangıca imza attı. Oh’un bu performansı yalnızca Türkiye’de değil, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.

GÜNEY KORE BASININDA GENİŞ YER BULDU

Güney Kore’nin önde gelen spor sitelerinden Daum, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Oh hakkındaki sözlerine yer vererek, “Hyeon-gyu Oh, Göztepe karşısında harika bir performans sergiledi ve sağ ayağıyla çektiği sert şutla golünü attı” ifadelerini kullandı.

The JoongAng ise genç oyuncunun yükselen grafiğine dikkat çekerek, “Türkiye’ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel golcülük yeteneğini sergiledi. Beşiktaş’ın hücum hattı adeta alev alev” yorumunu yaptı.

Hankyoreh gazetesinde yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun golü şu sözlerle anlatıldı:

“Ceza sahasına kadar dripling yaptı ve ardından sağ ayağıyla çok güçlü bir şut çekti. Top üst köşeye gitti. Şut o kadar sertti ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yoktu.”

“YÜKSELİŞİ ÇOK HIZLI OLDU”

Chosun gazetesinde ise Oh’un Beşiktaş kariyerine dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Türkiye’ye transferinin ardından yükselişi çok hızlı oldu. Alanyaspor maçındaki rövaşata golüyle taraftarları coşturdu, Başakşehir deplasmanında gol ve asist yaptı, Göztepe karşısında ise güçlü bir şutla bir kez daha sahne aldı.”