Hyeon-gyu Oh’un golünde top 126 km hıza ulaştı

Beşiktaş’ın Göztepe karşısında aldığı farklı galibiyete damga vuran isimlerden biri Hyeon-gyu Oh oldu. Güney Koreli santrfor, karşılaşmanın 74. dakikasında ceza sahasının sağ çaprazından, kaleye yaklaşık 23 metre mesafeden yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi.

Oh’un bu golünde topun hızının saatte 126 kilometreye ulaştığı belirlendi.

Maçın ardından Tüpraş Stadı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerine çok özel bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Siyah-beyazlı formayla sahaya her çıktığında kendisini güçlü hissettiğini belirten Oh, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

“Beşiktaş’a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Burada sahaya çıktığımda hem evimde hem de Kore’de gibi hissediyorum. Atmosfer ve taraftarın beni sahiplenmesi kendimi çok iyi hissettiriyor.”

Her maça özel bir motivasyonla çıktığını vurgulayan Güney Koreli golcü, bu yaklaşımının skor katkısına da yansıdığını söyledi:

“Aslında bu sabah da dahil olmak üzere, sanki son maçımmış gibi düşünerek sahaya çıkıyorum. Bunun da gollerimde etkisi olduğunu hissediyorum.”

TSUBASA BENZETMESİ

Göztepe karşısında Beşiktaş formasıyla ligdeki 3. golünü atan Oh, sosyal medyada taraftarların kendisini çizgi karakter Kaptan Tsubasa’ya benzetmesiyle ilgili soruya ise gülerek yanıt verdi:

“Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, o bir çizgi karakter. Tabii ki her maç röveşata atmak, fantastik goller atmak isterim ama kendimi onunla kıyaslayamam. Umarım bu şekilde goller atmaya devam ederim.”