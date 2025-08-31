Hypatia Bilim ve İletişim Festivali başlıyor

Uluslararası Hypatia Bilim ve İletişim Festivali, 3-7 Eylül tarihlerinde İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenecek. Festival, bilimi toplumla buluşturmayı ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Festival 3 Eylül’de Seferihisar Akarca Teos Ormancı Tatil Köyü’nde başlayacak.

Festival, bilim insanları, iletişimciler, sanatçılar, öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek. Katılımcılar, yapay zekâdan evrim teorisine, iklim krizinden gazeteciliğin dönüşümüne kadar çeşitli başlıklarda tartışmalara katılabilecek.

Festivalde belgesel gösterimleri, atölyeler, gökyüzü gözlemleri ve müzik etkinlikleri yapılacak. Çocuklara yönelik programlar bilimin yeni kuşaklarla buluşmasını sağlayacak. Festivalde elliyi aşkın atölye ve uygulama yer alacak; farklı bilim merkezleri katılımcı ve atölye düzenleyici olarak görev yapacak.

Açılış oturumu “Türkiye’de ve Dünyada Bilim İletişimi” başlığıyla yapılacak. Paneli Hypatia Bilim Platformu kurucusu Nurcan Seven yönetecek. Prof. Dr. Çiler Dursun, Dr. Ömer Kamacı, Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ve Şule Yücebıyık konuşmacı olacak.

Festivalde NASA’dan Dr. Ayşegül Tümer’in yanı sıra dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, Prof. Dr. Erkan Saka, Dr. Suncem Koçer ve iklim aktivisti Avukat Gülşah Deniz Atalar da konuşmacı ve uygulayıcı olarak yer alacak.

BİLİM, KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞUYOR

Festivalde bilim ve sanat ilişkisini öne çıkaran etkinlikler de yapılacak. Türkiye’de bilimkurgu sineması özel oturumuyla “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filmi gösterilecek. Katılımcılar “Eko Eko Eko” belgeselini yönetmeniyle birlikte izleyecek. “Öz: Kuantumun Öyküsü” adlı belgeselin galası ise yönetmenleriyle gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi Başkanı Nurcan Seven, festivalin bilimi toplumun ortak dili hâline getirme amacını vurgularken, Baha Okar ekoloji ve iklim krizine dair oturumların festivalin toplumsal boyutunu güçlendirdiğini belirtti.