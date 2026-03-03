Hyundai 2026 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi (Güncel)
Hyundai 2026 Mart sıfır araç fiyat listesinde en uygun model hangisi? Hyundai i20 ve BAYON modellerinde Mart kampanyası kapsamında hangi indirimler sunuluyor? Elektrikli Hyundai modellerinde 2026 Mart itibarıyla başlangıç fiyatı ne kadar? Tüm yanıtlar haberimizde.
Hyundai 2026 Mart sıfır araç fiyat listesi açıklandı. Mart ayına özel kampanyalar ve güncel azami/maksimum kampanyalı satış fiyatları belli oldu. i20’den TUCSON’a, IONIQ serisinden SANTA FE Hibrit’e kadar tüm modellerin fiyatları ve kampanya detayları bu içerikte eksiksiz olarak yer alıyor.
Hyundai sıfır araç fiyatları 2026 Mart döneminde hem indirim hem de faiz avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte model model güncel fiyat listesi.
2026 MODEL YILI İ20 – YERLİ ÜRETİM FİYAT LİSTESİ
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|Benzin
|Manuel
|1.442.000 TL
|1.425.000 TL
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|Benzin
|DCT
|1.587.000 TL
|1.587.000 TL
|1.0 T-GDI 90PS Style
|Benzin
|DCT
|1.766.000 TL
|1.680.000 TL
|1.0 T-GDI 90PS Elite
|Benzin
|DCT
|1.873.000 TL
|1.745.000 TL
128.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı sunulmaktadır.
2026 MODEL YILI İ30 FİYAT LİSTESİ
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 T-GDi 150 PS Comfort DCT
|Benzin
|DCT
|1.940.000 TL
|1.940.000 TL
|1.6 T-GDi 150 PS Prime DCT
|Benzin
|DCT
|2.195.000 TL
|2.195.000 TL
2026 MODEL YILI BAYON – YERLİ ÜRETİM
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|Benzin
|DCT
|1.705.000 TL
|1.695.000 TL
|1.0 T-GDI 90PS Style
|Benzin
|DCT
|1.855.000 TL
|1.750.000 TL
|1.0 T-GDI 90PS Elite
|Benzin
|DCT
|2.025.000 TL
|1.824.000 TL
145.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı bulunmaktadır.
2025 MODEL YILI KONA
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT
|Benzin
|DCT
|2.310.000 TL
|2.310.000 TL
2025 MODEL YILI TUCSON
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.351.000 TL
|2.299.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.935.000 TL
|2.850.000 TL
|1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|3.223.000 TL
|3.080.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|3.248.000 TL
|3.105.000 TL
|1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Benzin
|DCT
|3.560.000 TL
|3.420.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Benzin
|DCT
|3.585.000 TL
|3.445.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB)
|Dizel
|DCT
|2.868.000 TL
|2.799.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT
|Dizel
|DCT
|3.370.000 TL
|3.225.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Dizel
|DCT
|3.682.000 TL
|3.530.000 TL
152.000 TL’ye varan indirim uygulanmaktadır.
ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER
INSTER
- Dynamic 71.1 kW – 1.510.000 TL
- Advance 84.5 kW – 1.740.000 TL
- Cross Advance 84.5 kW – 1.790.000 TL
1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı.
KONA Elektrik
Advance 99 kW – 2.220.000 TL (95.000 TL indirim)
IONIQ 5
Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 – 2.484.900 TL
IONIQ 5 N
448 kW 4x4 – 5.655.000 TL (550.000 TL indirim)
IONIQ 6
Advance 111 kW 4x2 – 2.320.000 TL (110.000 TL indirim)
IONIQ 9
- Progressive 160 kW 4X2 – 5.560.000 TL
- Calligraphy 226,1 kW 4X4 – 6.660.000 TL
TUCSON Hibrit
1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT – 3.607.000 TL
SANTA FE Hibrit
1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 4X4 AT – 5.640.000 TL
STARIA Hibrit
1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 – 2.590.000 TL (60.000 TL indirim veya 400.000 TL %0 faiz)
Hyundai 2026 Mart fiyat listesi güncel mi?
Evet. Listede yer alan fiyatlar Mart 2026 kampanya dönemine aittir.
Hyundai i20 Mart 2026 kampanyası nedir?
128.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı sunulmaktadır.
Hyundai TUCSON fiyatları ne kadar?
TUCSON modellerinde kampanyalı fiyatlar 2.299.000 TL’den başlayıp 3.530.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.
Hyundai elektrikli araç fiyatları ne kadar?
INSTER 1.510.000 TL’den, IONIQ 5 ise 2.484.900 TL’den başlamaktadır.
Hyundai 2026 Mart sıfır araç fiyat listesi, geniş model yelpazesi ve kampanya fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli seçenekleriyle Hyundai, farklı bütçelere hitap eden alternatifler sunuyor. Güncel kampanyalardan yararlanmak için yetkili satıcılarla iletişime geçmek önem taşıyor.