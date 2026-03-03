Hyundai 2026 Mart Sıfır Araç Fiyat Listesi (Güncel)

Hyundai 2026 Mart sıfır araç fiyat listesi açıklandı. Mart ayına özel kampanyalar ve güncel azami/maksimum kampanyalı satış fiyatları belli oldu. i20’den TUCSON’a, IONIQ serisinden SANTA FE Hibrit’e kadar tüm modellerin fiyatları ve kampanya detayları bu içerikte eksiksiz olarak yer alıyor.

Hyundai sıfır araç fiyatları 2026 Mart döneminde hem indirim hem de faiz avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte model model güncel fiyat listesi.

2026 MODEL YILI İ20 – YERLİ ÜRETİM FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.442.000 TL 1.425.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL 1.587.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.766.000 TL 1.680.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.873.000 TL 1.745.000 TL

128.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı sunulmaktadır.

2026 MODEL YILI İ30 FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDi 150 PS Comfort DCT Benzin DCT 1.940.000 TL 1.940.000 TL 1.6 T-GDi 150 PS Prime DCT Benzin DCT 2.195.000 TL 2.195.000 TL

2026 MODEL YILI BAYON – YERLİ ÜRETİM

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.705.000 TL 1.695.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.855.000 TL 1.750.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 2.025.000 TL 1.824.000 TL

145.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı bulunmaktadır.

2025 MODEL YILI KONA

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT Benzin DCT 2.310.000 TL 2.310.000 TL

2025 MODEL YILI TUCSON

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.351.000 TL 2.299.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.935.000 TL 2.850.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.223.000 TL 3.080.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.248.000 TL 3.105.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.560.000 TL 3.420.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.585.000 TL 3.445.000 TL 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel DCT 2.868.000 TL 2.799.000 TL 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.370.000 TL 3.225.000 TL 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.682.000 TL 3.530.000 TL

152.000 TL’ye varan indirim uygulanmaktadır.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER

INSTER

Dynamic 71.1 kW – 1.510.000 TL

Advance 84.5 kW – 1.740.000 TL

Cross Advance 84.5 kW – 1.790.000 TL

1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar veya 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı.

KONA Elektrik

Advance 99 kW – 2.220.000 TL (95.000 TL indirim)

IONIQ 5

Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 – 2.484.900 TL

IONIQ 5 N

448 kW 4x4 – 5.655.000 TL (550.000 TL indirim)

IONIQ 6

Advance 111 kW 4x2 – 2.320.000 TL (110.000 TL indirim)

IONIQ 9

Progressive 160 kW 4X2 – 5.560.000 TL

Calligraphy 226,1 kW 4X4 – 6.660.000 TL

TUCSON Hibrit

1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT – 3.607.000 TL

SANTA FE Hibrit

1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 4X4 AT – 5.640.000 TL

STARIA Hibrit

1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4X2 – 2.590.000 TL (60.000 TL indirim veya 400.000 TL %0 faiz)

Hyundai 2026 Mart fiyat listesi güncel mi?

Evet. Listede yer alan fiyatlar Mart 2026 kampanya dönemine aittir.

Hyundai i20 Mart 2026 kampanyası nedir?

128.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı sunulmaktadır.

Hyundai TUCSON fiyatları ne kadar?

TUCSON modellerinde kampanyalı fiyatlar 2.299.000 TL’den başlayıp 3.530.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Hyundai elektrikli araç fiyatları ne kadar?

INSTER 1.510.000 TL’den, IONIQ 5 ise 2.484.900 TL’den başlamaktadır.

Hyundai 2026 Mart sıfır araç fiyat listesi, geniş model yelpazesi ve kampanya fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli seçenekleriyle Hyundai, farklı bütçelere hitap eden alternatifler sunuyor. Güncel kampanyalardan yararlanmak için yetkili satıcılarla iletişime geçmek önem taşıyor.