Hyundai 2026 Model i20 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Otomobil almak isteyenler için Mart ayı dikkat çeken fırsatlarla başladı. Hyundai 2026 Model i20 Mart 2026 sıfır araç kampanyası resmen duyuruldu. Kampanya kapsamında 128.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı sunuluyor.

1 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, hem nakit alım düşünenler hem de kredi kullanarak araç sahibi olmak isteyenler için iki farklı avantaj içeriyor.

128.000 TL İNDİRİM FIRSATI HANGİ MODELDE GEÇERLİ?

128.000 TL indirimli satış fiyatı, 2026 Model i20’nin Elite DCT versiyonu için geçerlidir. Fiyat listesinde belirtilen “azami/maksimum kampanyalı satış fiyatları” nakit alımlarda uygulanmaktadır.

Bu indirim seçeneği, kredi kullanmadan doğrudan satın alma yapmak isteyen müşteriler için önemli bir avantaj sunuyor.

250.000 TL’YE 12 AY %0,0 FAİZ KREDİ KAMPANYASI

Kampanyanın ikinci ayağında ise 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Bu finansman seçeneği 1.0T Style DCT ve Elite DCT modelleri için geçerlidir.

Kredi Hangi Bankalarda Geçerli?

0 faizli kredi kampanyası, TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA üzerinden yapılacak gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında kullanılabilir.

Kredi Maliyet Oranları

250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredide eşit taksitli örnek vadeler için aylık toplam basit maliyet oranı %0,1113, yıllık toplam basit maliyet oranı ise %1,1356 olarak belirtilmiştir.

Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus olmak üzere, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi ile sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir.

HYUNDAİ SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ TÜM MODELLER

KAMPANYA ŞARTLARI VE ÖNEMLİ NOTLAR

Hyundai 2026 Model i20 kampanyası 01-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar uygulanır.

Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir.

Detaylı bilgi için en yakın Hyundai yetkili satıcısına başvurulması gerekmektedir.

HYUNDAİ 2026 MODEL İ20 MART 2026 KAMPANYA ÖZETİ

Kampanya Türü Detay Geçerli Model Nakit İndirim 128.000 TL’ye varan indirim Elite DCT Kredi Kampanyası 250.000 TL – 12 Ay – %0,0 Faiz 1.0T Style DCT ve Elite DCT

Hyundai 2026 Model i20 Mart 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 1 Mart 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

128.000 TL indirim hangi model için geçerli?

128.000 TL indirimli satış fiyatı Elite DCT versiyonu için geçerlidir.

250.000 TL 0 faiz kredi hangi modellerde var?

1.0T Style DCT ve Elite DCT modellerinde geçerlidir.

0 faiz kredi gerçekten masrafsız mı?

Kredi faiz oranı %0,0’dır. Ancak tahsis ücreti ve BSMV gibi yasal masraflar bulunmaktadır.

Kampanya tüm bayilerde geçerli mi?

Kampanyalar, katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak geçerlidir.

Hyundai 2026 Model i20 Mart 2026 sıfır araç kampanyası, hem nakit alımda 128.000 TL indirim hem de 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatıyla dikkat çekiyor. Mart ayı boyunca geçerli olan kampanya, yeni araç almak isteyenler için önemli bir finansman avantajı sunuyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için en yakın Hyundai yetkili satıcısıyla iletişime geçilmesi önerilir.