Hyundai BAYON Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Hyundai’nin yerli üretim SUV modeli için Mart ayına özel fırsatlar duyuruldu. Hyundai BAYON Mart 2026 sıfır araç kampanyası, hem nakit alım düşünenlere hem de faizsiz krediyle araç sahibi olmak isteyenlere iki farklı avantaj sunuyor: 145.000 TL’ye varan indirim veya 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı.

Kampanya 01-31.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

HYUNDAİ BAYON 2026 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (YERLİ ÜRETİM)

Model Yakıt Tipi Şanzıman Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.705.000 TL 1.695.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.855.000 TL 1.750.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 2.025.000 TL 1.824.000 TL

1 Ocak 2026 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç tutarları fiyatlara dahil değildir.

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 9.000 TL’dir.

145.000 TL’YE VARAN İNDİRİM HANGİ MODELDE GEÇERLİ?

145.000 TL indirimli satış fiyatı, Elite DCT versiyonu için geçerlidir. Fiyat listesinde belirtilen azami/maksimum kampanyalı satış fiyatları nakit alımlarda uygulanır.

HYUNDAİ MART 2026 SIFIR ARAÇ TÜM LİSTE

250.000 TL’YE 12 AY %0,0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Mart kampanyasının öne çıkan avantajlarından biri de 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredi fırsatıdır. Bu kredi kampanyası 1.0T Style DCT ve Elite DCT modelleri için geçerlidir.

Hangi Bankalarda Geçerli?

Kredi kampanyası; TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA üzerinden yapılacak, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarını kapsayan kredi kullanımlarında geçerlidir.

Tahsis Ücreti ve Maliyet Oranları

Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus olmak üzere, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir.

250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredide eşit taksitli örnek vadeler için aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %0,1113 ve %1,1356 olarak belirtilmiştir.

Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

ÖNEMLİ KAMPANYA NOTLARI

Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir.

Detaylı bilgi için size en yakın Hyundai yetkili satıcılarına ulaşabilirsiniz.

Hyundai BAYON Mart 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 01-31.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

145.000 TL indirim hangi BAYON modelinde var?

145.000 TL indirimli satış fiyatı Elite DCT versiyonu için geçerlidir.

250.000 TL %0 faiz kredi hangi BAYON modellerini kapsıyor?

1.0T Style DCT ve Elite DCT modelleri için geçerlidir.

Metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı ne kadar?

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 9.000 TL’dir.

Hyundai BAYON Mart 2026 sıfır araç kampanyası, 145.000 TL’ye varan indirim ve 250.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredi seçeneğiyle öne çıkıyor. Mart ayı boyunca geçerli olan kampanya stoklarla sınırlı olduğu için, fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin yetkili satıcılarla hızlıca iletişime geçmesi önem taşıyor.