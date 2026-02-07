Hyundai Bayon Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

SUV segmentinde yerli üretim modeller arasında öne çıkan Hyundai Bayon için Şubat 2026 kampanyası duyuruldu. Otomobil satın almayı planlayanlar için hem indirim hem de faizsiz kredi fırsatları sunan kampanya, özellikle kompakt SUV segmentinde rekabeti artırdı. 2026 model Bayon için 105.000 TL’ye varan indirim ve 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredi desteği dikkat çekiyor.

2026 MODEL HYUNDAİ BAYON ŞUBAT 2026 KAMPANYASI

Hyundai Motor Türkiye tarafından açıklanan kampanyaya göre 2026 model Bayon için önemli avantajlar sunuluyor. Style DCT versiyonunda 105.000 TL’ye varan indirim uygulanırken, Style DCT ve Elite DCT modellerinde faizsiz kredi kampanyası da bulunuyor.

105.000 TL’ye varan indirim

200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi

Kampanya tarihi: 1 – 28 Şubat 2026

2026 Model Hyundai Bayon Fiyat Listesi

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.705.000 TL 1.695.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.855.000 TL 1.750.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 2.025.000 TL 1.864.000 TL

Metalik veya sedefli renk seçeneği için önerilen opsiyon fiyatı 9.000 TL olarak belirlendi. Araç tescil harçları fiyatlara dahil değildir.

2025 MODEL HYUNDAİ BAYON FİYAT LİSTESİ

2025 model Hyundai Bayon fiyatları da kampanya kapsamında kullanıcıların karşılaştırma yapabilmesi için dikkat çekiyor.

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL 1.490.500 TL 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL 1.490.500 TL 1.0 T-GDI Jump DCT Benzin DCT 1.672.000 TL 1.672.000 TL 1.0 T-GDI Style DCT Benzin DCT 1.815.000 TL 1.716.000 TL 1.0 T-GDI Elite DCT Benzin DCT 1.980.000 TL 1.826.250 TL

HYUNDAİ BAYON ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Kompakt SUV segmentinde konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren Hyundai Bayon, yenilenen tasarımı ve güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Tasarım ve Konfor

Yeni LED gündüz farları, modern ön ızgara tasarımı ve ferah iç mekân Bayon’un en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Çok renkli ortam aydınlatması ve geniş ekranlı bilgi-eğlence sistemi sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Teknoloji ve Güvenlik

Hyundai SmartSense sürüş destek sistemleri, şeritte kalma asistanı ve çarpışma önleme sistemi gibi teknolojilerle güvenliği artırıyor. Çift 10,25 inç ekranlı multimedya sistemi ise bağlantı özelliklerini üst seviyeye taşıyor.

Performans ve Verimlilik

Turbo motor seçenekleri sayesinde Hyundai Bayon yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri sunuyor. Çift kavramalı şanzıman ile pürüzsüz vites geçişleri sağlanıyor.

Hyundai Bayon Şubat 2026 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerlidir.

2026 model Hyundai Bayon fiyatı ne kadar?

2026 model Bayon kampanyalı fiyatları 1.695.000 TL’den başlamaktadır.

Faizsiz kredi kampanyası hangi modeller için geçerli?

1.0T Style DCT ve Elite DCT modelleri için 200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi sunulmaktadır.

Hyundai Bayon Şubat 2026 kampanyası, hem indirim hem de finansman avantajları ile kompakt SUV segmentinde önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle faizsiz kredi seçeneği ve yenilenen tasarım özellikleri Bayon’u 2026 yılında öne çıkan SUV modellerinden biri haline getiriyor.