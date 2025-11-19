Hyundai fabrika baskını: Beyaz Saray özür diledi

Hyundai Motor Company'nin Üst Yöneticisi (CEO) Jose Munoz, Beyaz Saray'ın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Georgia eyaletindeki Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlediği baskın için özür dilediğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'da düzenlenen "Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu"nda konuşan Munoz, Beyaz Saray'dan yetkililerin 5 Eylül'de düzenlenen baskın için özür dilemek üzere kendisini şahsen aradığını ifade etti.

Munoz, Georgia Valisi Brian Kemp'in de kendisini aradığını belirterek, valinin "Ne olduğunu bilmiyorum, bu eyaletin yetki alanına girmiyor" dediğini aktardı.

ŞİRKET ÜRETİMİ SÜRDÜRECEK

Bir kişinin "telefon edip, fabrikada yasa dışı göçmenler varmış gibi göstermeye çalıştığını" düşündüğünü söyleyen Munoz, "kesinlikle" böyle bir durum olmadığını vurguladı.

Munoz, baskının "kötü bir sürpriz" olduğunu ancak şirketin ABD'de üretim yapmaya devam etme kararlılığını koruduğunu ekledi.

GÜNEY KORELİ FİRMALARIN İŞLETTİĞİ FABRİKAYA ICE BASKINI

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına, ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere, yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini söylemişti.

Bir haftanın ardından 11 Eylül'de serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı, ertesi gün ülkelerine dönmüştü.