Hyundai i10 Aralık Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Hyundai, yılın son ayında otomobil sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir kampanya duyurdu. Hyundai i10 Aralık kampanyası kapsamında 1.165.000 TL’den başlayan fiyatlar dikkat çekiyor. Kampanya 01 Aralık – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olup, sınırlı stok avantajı sunuyor.

HYUNDAİ İ10 FİYATI NE KADAR?

Kampanya dahilinde Hyundai i10 1.2 MPI Jump MT modeli için azami / maksimum kampanyalı satış fiyatı 1.165.000 TL olarak duyuruldu. Belirtilen tutar Aralık ayına özel geçerli olup, Hyundai Motor Türkiye gerekli gördüğünde fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

ARALIK 2025 KAMPANYA TARİHLERİ

Kampanya dönemi resmi olarak 2025/12/01 – 2025/12/31 tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarihler dışındaki alımlar kampanya kapsamına dahil edilmiyor.

FAİZ ORANLARI VE ERTELEME SEÇENEKLERİ

Hyundai i10 Aralık kampanyasında, bireysel amaçlı araç alımlarına özel kredi imkanları sunuluyor. Üç farklı banka üzerinden sağlanan kampanya kredi koşulları şu şekilde açıklanıyor:

Banka Özellik Faiz Oranı Garanti BBVA 6 Ay erteleme %3,19’dan başlayan faiz Yapı Kredi Kredi kullanımında geçerli %3,19’dan başlayan faiz TEB 3 Ay ertelemeli kredi %3,19’dan başlayan faiz

Kredi tahsis ücreti, kullanılan kredi tutarının binde beşi olacak şekilde hesaplanırken, tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödeniyor.

KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN DETAYLAR

Bu kredi seçenekleri yalnızca gerçek kişilerin bireysel araç alımında geçerli. Ayrıca BDDK taşıt kredisi yönetmelikleri kampanyada uygulanmaya devam ediyor.

YETKİLİ SATICI VE STOK BİLGİSİ

Kampanya yalnızca Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Detaylı bilgi almak isteyen kullanıcıların kendilerine en yakın Hyundai yetkili satıcısı ile iletişime geçmeleri öneriliyor.

Hyundai i10 Aralık kampanyasında fiyat ne kadar?

Hyundai i10 kampanyalı satış fiyatı 1.165.000 TL’den başlıyor. https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/arac-fiyat-listesi adresinden tüm fiyatları öğrenebilirsiniz.

Kampanya hangi tarihler arasında geçerli?

Kampanya 01 Aralık – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

Ertelemeli kredi var mı?

Evet, Garanti BBVA ile 6 ay, TEB ile 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri sunulmaktadır.

Faiz oranları kaçtan başlıyor?

Kampanyaya göre faiz oranları %3,19’dan başlamaktadır.

SONUÇ: YILIN SON FIRSATI HYUNDAİ İ10’DA

Aralık ayı boyunca Hyundai i10 fiyatları ve ertelemeli kredi avantajları, otomobil sahibi olmak isteyen kullanıcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Sınırlı stok koşulları nedeniyle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Aralık ayı içinde başvuru yapması avantaj sağlayacaktır.