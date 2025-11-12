Hyundai i10 sıfır araç Kasım 2025 kampanyası açıklandı
Türkiye'nin en uygun otomobillerinden biri olan Hyundai i10 için kasım ayı kampanyası açıklandı. Kampanyanın detayları ve örnek ödeme planı haberimizde.
Şehir içi pratikliğiyle öne çıkan Hyundai i10, Kasım 2025’e özel avantajlarla satışta. 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında, i10 1.2 MPI Jump MT için 1.153.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyat ve anlaşmalı bankalarda ertelemeli kredi seçenekleri sunuluyor.
KAMPANYA TARİHLERİ VE KAPSAM
Geçerlilik
01.11.2025 – 30.11.2025
Model
i10 1.2 MPI Jump MT için 1.153.000 TL azami kampanyalı satış fiyatı geçerlidir.
Kapsam
Kampanyalar katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak sunulur.
Değişiklik Hakkı
Hyundai Motor Türkiye, fiyat ve kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
BANKALARA GÖRE ERTELEMELİ KREDİ SEÇENEKLERİ
Aşağıdaki faiz oranları, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir. İlgili bankalar oranları farklılaştırabilir.
|Banka
|Erteleme
|Vade/Tutar Kapsamı
|Başlayan Faiz Oranı
|Not
|Garanti BBVA
|6 Ay Ertelemeli
|Tüm vade ve tutarlar
|%3,29’dan başlayan
|Bireysel taşıt kredisi kapsamında
|Yapı Kredi
|-
|-
|%3,19’dan başlayan
|Bireysel taşıt kredisi kapsamında
|TEB
|3 Ay Ertelemeli
|Tüm vade ve tutarlar
|%3,29’dan başlayan
|Bireysel taşıt kredisi kapsamında
ÜCRETLER VE YASAL ÇERÇEVE
- Tahsis ücreti: Kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi ile sınırlıdır; bir kereye mahsus tahsil edilir.
- BSMV: Tahsis ücretinin %15’i oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir.
- BDDK Yönetmeliği: Taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.
Hyundai araç kampanyaları ile ilgili resmi siteyi de buradan inceleyebilirsiniz.