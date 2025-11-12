Hyundai i10 sıfır araç Kasım 2025 kampanyası açıklandı

Şehir içi pratikliğiyle öne çıkan Hyundai i10, Kasım 2025’e özel avantajlarla satışta. 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında, i10 1.2 MPI Jump MT için 1.153.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyat ve anlaşmalı bankalarda ertelemeli kredi seçenekleri sunuluyor.

1.153.000 TL’den başlayan fiyat 01–30 Kasım 2025 i10 1.2 MPI Jump MT Ertelemeli kredi seçenekleri şöyle:

KAMPANYA TARİHLERİ VE KAPSAM

Geçerlilik 01.11.2025 – 30.11.2025 Model i10 1.2 MPI Jump MT için 1.153.000 TL azami kampanyalı satış fiyatı geçerlidir. Kapsam Kampanyalar katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak sunulur. Değişiklik Hakkı Hyundai Motor Türkiye, fiyat ve kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

BANKALARA GÖRE ERTELEMELİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Aşağıdaki faiz oranları, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir. İlgili bankalar oranları farklılaştırabilir.

Banka Erteleme Vade/Tutar Kapsamı Başlayan Faiz Oranı Not Garanti BBVA 6 Ay Ertelemeli Tüm vade ve tutarlar %3,29’dan başlayan Bireysel taşıt kredisi kapsamında Yapı Kredi - - %3,19’dan başlayan Bireysel taşıt kredisi kapsamında TEB 3 Ay Ertelemeli Tüm vade ve tutarlar %3,29’dan başlayan Bireysel taşıt kredisi kapsamında

ÜCRETLER VE YASAL ÇERÇEVE

Tahsis ücreti: Kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi ile sınırlıdır; bir kereye mahsus tahsil edilir.

Kullandırılan toplam kredi tutarının ile sınırlıdır; bir kereye mahsus tahsil edilir. BSMV: Tahsis ücretinin %15’i oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir.

Tahsis ücretinin oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir. BDDK Yönetmeliği: Taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

Hyundai araç kampanyaları ile ilgili resmi siteyi de buradan inceleyebilirsiniz.