Hyundai i10 sıfır araç Kasım 2025 kampanyası açıklandı

Türkiye'nin en uygun otomobillerinden biri olan Hyundai i10 için kasım ayı kampanyası açıklandı. Kampanyanın detayları ve örnek ödeme planı haberimizde.

BirBilgi
  • 12.11.2025 16:54
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Hyundai Resmi Sitesi

Şehir içi pratikliğiyle öne çıkan Hyundai i10, Kasım 2025’e özel avantajlarla satışta. 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında, i10 1.2 MPI Jump MT için 1.153.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyat ve anlaşmalı bankalarda ertelemeli kredi seçenekleri sunuluyor.

1.153.000 TL’den başlayan fiyat 01–30 Kasım 2025 i10 1.2 MPI Jump MT Ertelemeli kredi seçenekleri şöyle:

KAMPANYA TARİHLERİ VE KAPSAM

Geçerlilik

01.11.2025 – 30.11.2025

Model

i10 1.2 MPI Jump MT için 1.153.000 TL azami kampanyalı satış fiyatı geçerlidir.

Kapsam

Kampanyalar katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak sunulur.

Değişiklik Hakkı

Hyundai Motor Türkiye, fiyat ve kampanya koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

BANKALARA GÖRE ERTELEMELİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Aşağıdaki faiz oranları, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir. İlgili bankalar oranları farklılaştırabilir.

BankaErtelemeVade/Tutar KapsamıBaşlayan Faiz OranıNot
Garanti BBVA6 Ay ErtelemeliTüm vade ve tutarlar%3,29’dan başlayanBireysel taşıt kredisi kapsamında
Yapı Kredi--%3,19’dan başlayanBireysel taşıt kredisi kapsamında
TEB3 Ay ErtelemeliTüm vade ve tutarlar%3,29’dan başlayanBireysel taşıt kredisi kapsamında

ÜCRETLER VE YASAL ÇERÇEVE

  • Tahsis ücreti: Kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi ile sınırlıdır; bir kereye mahsus tahsil edilir.
  • BSMV: Tahsis ücretinin %15’i oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir.
  • BDDK Yönetmeliği: Taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

Hyundai araç kampanyaları ile ilgili resmi siteyi de buradan inceleyebilirsiniz.

