Hyundai i20 Kasım ayı sıfır araç kampanyası açıklandı
Hyundai'nin şehir içinde ideal araçlarından biri olan i20'nin kasım ayı sıfır araç kampanyası açıklandı. Hyundai i20 sıfır araç fiyatı, kredi seçenekleri ve kampanya koşulları haberimizde.
Hyundai, popüler şehir otomobili i20 için Kasım 2025 dönemine özel avantajlı fırsatlar sunuyor. 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, 1.2 MPI Jump MT modeli için 1.262.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 1.0T Style DCT ile Elite DCT versiyonlarında 98.000 TL’ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor.
KAMPANYA TARİHLERİ VE KAPSAMI
Geçerlilik
01 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Model ve fiyat
i20 1.2 MPI Jump MT modelinde 1.262.000 TL azami kampanyalı satış fiyatı nakit alımlarda geçerlidir.
Ek indirim
1.0T Style DCT ve Elite DCT versiyonlarında 98.000 TL’ye varan indirim uygulanmaktadır.
Yetkili satıcılar
Kampanya yalnızca katılımcı Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı şekilde geçerlidir.
ERTELEMELİ KREDİ SEÇENEKLERİ
Hyundai i20 alımlarında anlaşmalı bankalar üzerinden ertelemeli kredi imkânı sunuluyor. Sadece bireysel müşterilere yönelik olan bu kredilerde faiz oranları bankaya göre değişiyor:
|Banka
|Erteleme Süresi
|Geçerli Olduğu Durum
|Başlayan Faiz Oranı
|Garanti BBVA
|6 Ay Ertelemeli
|Tüm vade ve tutarlarda
|%3,29’dan başlayan
|Yapı Kredi
|Standart
|Tüm vade ve tutarlarda
|%3,19’dan başlayan
|TEB
|3 Ay Ertelemeli
|Tüm vade ve tutarlarda
|%3,29’dan başlayan
TAHSİS ÜCRETİ VE YASAL KOŞULLAR
- Tahsis ücreti: Kredi tutarının binde beşi ile sınırlıdır ve bir kereye mahsus tahsil edilir.
- BSMV: Tahsis ücretinin %15’i oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir.
- BDDK Yönetmeliği: Taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.
- Değişiklik hakkı: Hyundai Motor Türkiye, fiyat ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.
HYUNDAİ İ20 KASIM KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
- 1.262.000 TL’den başlayan fiyatlar ile şehir içi kullanımda ekonomik bir seçenek.
- 98.000 TL’ye varan indirim fırsatıyla yüksek donanım paketlerine daha uygun erişim.
- Garanti BBVA, Yapı Kredi, TEB gibi güvenilir bankalar aracılığıyla ertelemeli kredi kullanımı.
- Bireysel taşıt kredisi kapsamında uygun faiz oranları.
Hyundai i20 Kasım kampanyası ne zaman geçerli?
Kampanya, 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Başlangıç fiyatı hangi versiyon için geçerli?
1.262.000 TL azami/maksimum kampanyalı satış fiyatı, 1.2 MPI Jump MT modeli için geçerlidir ve yalnızca nakit alımlarda uygulanır.
İndirim hangi modellerde geçerli?
1.0T Style DCT ve Elite DCT versiyonlarında 98.000 TL indirim fırsatı bulunmaktadır.
Ertelemeli kredi hangi bankalarda var?
Garanti BBVA (6 ay erteleme), Yapı Kredi (%3,19 faiz) ve TEB (3 ay erteleme) aracılığıyla kredi kullanılabilir.
Bu kampanyadan kimler yararlanabilir?
Krediler yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir.
Tahsis ücreti ne kadar?
Kredi kullanımında bir kereye mahsus binde beş oranında tahsis ücreti alınır; bu ücretin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir.
Koşullar değişebilir mi?
Evet. Hyundai Motor Türkiye fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden bildirmeksizin değişiklik yapabilir. Kampanya stoklarla sınırlıdır.
Kasım 2025 boyunca Hyundai i20 satın almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. 1.262.000 TL’den başlayan fiyatlar, 98.000 TL’ye varan indirim ve ertelemeli kredi olanaklarıyla i20, bütçesini koruyarak sıfır araç sahibi olmak isteyenlere güçlü bir alternatif oluşturuyor. Detaylı bilgi için size en yakın Hyundai yetkili satıcısıyla iletişime geçebilirsiniz.