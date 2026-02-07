Hyundai i20 Şubat 2026 Sıfır Araç kampanyası açıklandı

Hyundai Motor Türkiye, Şubat 2026 dönemine özel i20 kampanyasını duyurdu. Yerli üretim Hyundai i20 modellerinde 88.000 TL’ye varan indirim ve 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. Kampanya 01–28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

HYUNDAİ İ20 KAMPANYA DETAYLARI

88.000 TL indirimli satış fiyatı Elite DCT versiyonu için geçerli. 200.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ise 1.0T Style DCT ve Elite DCT modellerinde sunuluyor.

Kredi kampanyası TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA üzerinden yapılacak bireysel araç alımlarında geçerli olacak.

HYUNDAİ İ20 2026 FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.442.000 TL 1.424.100 TL 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL 1.587.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.766.000 TL 1.680.000 TL 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.873.000 TL 1.785.000 TL

İ20’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni i20, dinamik tasarımı ve akıllı teknolojileriyle sınıfında yeni standartlar belirliyor. Sportif silueti ve modern tasarımıyla dikkat çeken model, bağlantı özellikleri ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkıyor.

Hyundai SmartSense güvenlik paketi, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı olurken 10,25 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi modern bir kullanım deneyimi sunuyor.

GARANTİ VE OPSİYONLAR

Hyundai i20, 5 yıl kilometre garantisi ile sunuluyor. Metalik veya sedefli renk opsiyon fiyatı 9.000 TL olarak açıklandı.

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya 01-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyalar stoklarla sınırlı olup Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir.

BDDK yönetmeliği gereği taşıt kredisi sınırlamaları uygulanır. Hyundai Motor Türkiye fiyat ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hyundai i20 kampanyası ne zaman bitiyor?

28 Şubat 2026 tarihinde sona eriyor.

Hyundai i20’de en yüksek indirim ne kadar?

88.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Hyundai i20 kredi kampanyası var mı?

200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Hyundai i20 fiyatları ne kadar?

Kampanyalı fiyatlar yaklaşık 1.400.700 TL’den başlıyor.

Hyundai i20 Şubat 2026 kampanyası, hem indirim hem de faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yerli üretim i20 modeli, teknolojik donanımı, güvenlik özellikleri ve ekonomik seçenekleriyle B segmentinde güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.