Hyundai i30 Kasım sıfır araç kampanyası açıklandı

Hyundai i30, Kasım 2025 döneminde dikkat çekici fırsatlarla satışta! 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, i30 Comfort 1.5T-GDI MHEV DCT modeli 1.769.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, i30 Prime 1.5T-GDI MHEV DCT versiyonunda ise 55.000 TL indirim fırsatı Hyundai showroomlarında sizi bekliyor.

1.769.000 TL’den başlayan fiyat 55.000 TL indirim 01–30 Kasım 2025 Ertelemeli kredi avantajı detayları şöyle:

KAMPANYA TARİHLERİ VE KAPSAMI

Geçerlilik süresi 01 Kasım – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Model ve fiyat i30 Comfort 1.5T-GDI MHEV DCT modeli için 1.769.000 TL azami kampanyalı satış fiyatı geçerlidir. İndirimli versiyon i30 Prime 1.5T-GDI MHEV DCT versiyonu için 55.000 TL indirimli fiyat uygulanmaktadır. Satış kanalı Kampanya yalnızca katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı şekilde geçerlidir.

ERTELEMELİ KREDİ FIRSATLARI

Hyundai i30 satın almak isteyen bireysel müşterilere özel olarak, anlaşmalı bankalar aracılığıyla ertelemeli kredi seçenekleri sunuluyor. Faiz oranları ve erteleme süreleri bankaya göre değişiklik gösteriyor:

Banka Erteleme Süresi Geçerli Olduğu Durum Başlayan Faiz Oranı Garanti BBVA 6 Ay Ertelemeli Tüm vade ve tutarlar %3,29’dan başlayan Yapı Kredi Standart Tüm vade ve tutarlar %3,19’dan başlayan TEB 3 Ay Ertelemeli Tüm vade ve tutarlar %3,29’dan başlayan

TAHSİS ÜCRETİ VE YASAL KOŞULLAR

Tahsis ücreti: Kredi kullanımında yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi oranında alınır.

Kredi kullanımında yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, oranında alınır. BSMV: Tahsis ücretinin %15’i oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir.

Tahsis ücretinin oranındaki BSMV müşteri tarafından ödenir. BDDK Yönetmeliği: Taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

Taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Değişiklik hakkı: Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Stok sınırı: Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve yalnızca katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.

HYUNDAİ İ30 KASIM KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR

1.769.000 TL’den başlayan fiyat avantajıyla premium donanımda uygun maliyet.

avantajıyla premium donanımda uygun maliyet. 55.000 TL’ye varan indirim ile i30 Prime modeline özel fırsat.

ile i30 Prime modeline özel fırsat. Garanti BBVA, Yapı Kredi ve TEB üzerinden ertelemeli kredi olanakları.

üzerinden olanakları. Yalnızca bireysel taşıt kredisi kapsamında geçerli özel faiz oranları.

Hyundai i30 Kasım kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Başlangıç fiyatı hangi model için geçerli?

1.769.000 TL azami kampanyalı satış fiyatı, i30 Comfort 1.5T-GDI MHEV DCT modeli için geçerlidir.

İndirim hangi versiyona uygulanıyor?

i30 Prime 1.5T-GDI MHEV DCT versiyonunda 55.000 TL indirimli fiyat geçerlidir.

Ertelemeli kredi hangi bankalarda mevcut?

Garanti BBVA (6 ay erteleme), Yapı Kredi (%3,19 faiz) ve TEB (3 ay erteleme) aracılığıyla bireysel kredi imkânı sunulmaktadır.

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Krediler yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir.

Tahsis ücreti ve BSMV ne kadar?

Tahsis ücreti kredi tutarının binde beşi oranındadır. Bu ücretin %15’i BSMV olarak müşteri tarafından ödenir.

Hyundai kampanya koşullarını değiştirebilir mi?

Evet. Hyundai Motor Türkiye, fiyat ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kasım 2025 boyunca geçerli Hyundai i30 kampanyası, hem fiyat avantajı hem de ertelemeli kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. 1.769.000 TL’den başlayan fiyat ve 55.000 TL’ye varan indirim sayesinde, yüksek donanımlı i30 modelleri daha ulaşılabilir hale geliyor. Kampanyadan yararlanmak için en yakın Hyundai yetkili satıcısıyla iletişime geçebilirsiniz. Hyundai resmi sitesi üzerinden de fiyatları inceleyebilirsiniz.