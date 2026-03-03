Hyundai i30 Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Hyundai i30 Mart 2026 sıfır araç kampanyası resmen duyuruldu. Mart ayına özel fiyat fırsatı ve kredi seçenekleriyle i30 modelleri yeniden gündeme geldi. Özellikle 1.940.000 TL kampanyalı satış fiyatı, i30 almak isteyenler için dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

Kampanya 01-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

HYUNDAİ İ30 GÜNCEL MART 2026 FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 T-GDi 150 PS Comfort DCT Benzin DCT 1.940.000 TL 1.940.000 TL 1.6 T-GDi 150 PS Prime DCT Benzin DCT 2.195.000 TL 2.195.000 TL

1.940.000 TL azami / maksimum kampanyalı satış fiyatı i30 1.6 T-GDI 150 PS Comfort DCT modeli için geçerlidir.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç tutarları fiyatlara dahil değildir.

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 11.000 TL’dir.

HYUNDAİ İ30 MART 2026 KREDİ KAMPANYASI

Hyundai i30 Mart kampanyası kapsamında %2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunulmaktadır.

Banka Bazlı Kredi Seçenekleri

Garanti BBVA: Tüm vade ve tutarlarda 6 ay ertelemeli kredi seçenekleri, %2,99’dan başlayan faiz oranları.

Yapı Kredi: %2,99’dan başlayan faiz oranları.

TEB: Tüm vade ve tutarlarda 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri, %2,99’dan başlayan faiz oranları.

Kredi kampanyası yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir.

Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus olmak üzere kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi ile sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir.

Kredi kullanımında BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

HYUNDAİ MART 2026 SIFIR ARAÇ TÜM LİSTE

ÖNEMLİ KAMPANYA ŞARTLARI

Hyundai Motor Türkiye fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir.

Detaylı bilgi için en yakın Hyundai yetkili satıcısına başvurulması önerilir.

Hyundai i30 Mart 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 01-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Hyundai i30 başlangıç fiyatı ne kadar?

i30 1.6 T-GDi 150 PS Comfort DCT modeli için kampanyalı fiyat 1.940.000 TL’dir.

Hyundai i30 kredi faizi kaç?

%2,99’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi seçenekleri sunulmaktadır.

Metalik renk farkı ne kadar?

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 11.000 TL’dir.

