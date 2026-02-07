Hyundai i30 Şubat 2026 Sıfır Araç kampanyası açıklandı

Hyundai Motor Türkiye, Şubat 2026 dönemine özel i30 kampanyasını duyurdu. 2025 model yılı Hyundai i30 için açıklanan kampanya kapsamında fiyatlar 1.930.000 TL’den başlıyor. Kampanya 01–28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

HYUNDAİ İ30 KAMPANYA DETAYLARI

Kampanyalı satış fiyatı i30 Comfort 1.5T-GDI MHEV DCT modeli için 1.930.000 TL olarak açıklandı. i30 Prime 1.5T-GDI MHEV DCT versiyonunda ise 48.000 TL indirim uygulanıyor.

Kredi kampanyası Garanti BBVA, Yapı Kredi ve TEB üzerinden sunuluyor. Taşıt kredilerinde BDDK yönetmeliği gereği sınırlamalar geçerlidir.

HYUNDAİ İ30 2025 MODEL FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin DCT 1.930.000 TL 1.930.000 TL 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin DCT 2.080.000 TL 2.032.000 TL

HYUNDAİ İ30’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Hyundai i30, yenilenen tasarımı ve 48V mild hibrit motor teknolojisiyle dikkat çekiyor. Modern tasarım, gelişmiş güvenlik sistemleri ve bağlantı teknolojileri ile sürüş deneyimini artırıyor.

10,25 inç dokunmatik ekran, Android Auto™ ve Apple CarPlay™ desteği ile i30’un bağlantı özellikleri daha konforlu bir kullanım sunuyor.

48V mild hibrit motor

i30, yakıt verimliliğini artıran 48V mild hibrit benzinli motor teknolojisiyle sunuluyor. Bu sistem, performans ile verimlilik arasında dengeli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

OPSİYON VE EK ÜCRETLER

Metalik veya sedefli renk opsiyon fiyatı 11.000 TL olarak açıklandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç fiyatlara dahil değildir.

Hyundai i30 fiyatları ne kadar?

Hyundai i30 kampanyalı fiyatları 1.930.000 TL’den başlıyor.

Hyundai i30 kampanyası ne zaman bitiyor?

Kampanya 28 Şubat 2026 tarihinde sona eriyor.

Hyundai i30 Prime modelinde indirim var mı?

Prime versiyonunda 48.000 TL indirim uygulanıyor.

Hyundai i30 hibrit mi?

Hyundai i30, 48V mild hibrit benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor.

Hyundai i30 Şubat 2026 kampanyası, mild hibrit motor teknolojisi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. 1.930.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar, i30 modelini C segmentinde güçlü bir alternatif haline getiriyor.