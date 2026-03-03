Hyundai INSTER Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Hyundai’nin elektrikli modeli için Mart ayına özel kampanya duyuruldu. Hyundai INSTER 2025 model Mart 2026 sıfır araç kampanyası kapsamında 1.510.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatı sunuluyor.

Kampanya 01-31.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

HYUNDAİ INSTER 2025 MODEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Tipi Şanzıman Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı Dynamic 71.1 kW Elektrik Otomatik 1.510.000 TL 1.510.000 TL Advance 84.5 kW Elektrik Otomatik 1.740.000 TL 1.740.000 TL Cross Advance 84.5 kW Elektrik Otomatik 1.790.000 TL 1.790.000 TL

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç tutarları fiyatlara dahil değildir.

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 9.000 TL’dir.

1.510.000 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

1.510.000 TL azami/maksimum kampanyalı satış fiyatı, Dynamic 71.1 kW modeli için geçerlidir. Mart 2026 döneminde INSTER, elektrikli araç segmentinde dikkat çeken bir başlangıç fiyatıyla sunulmaktadır.

200.000 TL’YE 12 AY %0,0 FAİZ FIRSATI

Hyundai INSTER kampanyasında ayrıca 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredi imkânı bulunmaktadır. Bu kredi kampanyası Advance 84.5 kW ve Cross Advance 84.5 kW modelleri için geçerlidir.

Kredi Şartları

Kredi kampanyası TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA üzerinden yapılacak gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarında geçerlidir.

Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus olmak üzere kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi ile sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir.

200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faizli kredide eşit taksitli örnek vadeler için aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %0,1168 ve %1,4019 olarak belirtilmiştir.

Kredi kullanımında BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir.

ÖNEMLİ KAMPANYA NOTLARI

Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir.

Detaylı bilgi almak için en yakın Hyundai yetkili satıcısına başvurulması önerilir.

Hyundai INSTER Mart 2026 başlangıç fiyatı ne kadar?

Dynamic 71.1 kW modeli için kampanyalı satış fiyatı 1.510.000 TL’dir.

200.000 TL %0 faiz kredi hangi modellerde geçerli?

Advance 84.5 kW ve Cross Advance 84.5 kW modellerinde geçerlidir.

Metalik renk opsiyon fiyatı ne kadar?

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 9.000 TL’dir.

Kampanya ne zaman geçerli?

01-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Hyundai INSTER Mart 2026 sıfır araç kampanyası, 1.510.000 TL’den başlayan fiyatı ve 200.000 TL’ye 12 ay %0,0 faiz fırsatıyla elektrikli araç segmentinde öne çıkıyor. Mart ayına özel sunulan bu avantajlar, elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.