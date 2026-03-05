Hyundai KONA Elektrik Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modellerden biri olan Hyundai KONA Elektrik için Mart 2026 kampanyası duyuruldu. 2025 model yılına ait KONA Elektrik Advance 99 kW versiyonu için önemli bir fiyat avantajı sunuluyor. Elektrikli SUV segmentinde öne çıkan model için 95.000 TL indirim fırsatı dikkat çekiyor.

Elektrikli araçlara olan ilginin giderek arttığı Türkiye otomobil pazarında, Hyundai'nin sunduğu kampanya özellikle Hyundai KONA Elektrik fiyatı araştırması yapan kullanıcıların ilgisini çekiyor.

HYUNDAİ KONA ELEKTRİK 2025 MODEL FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Tipi Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat KONA Elektrik Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.315.000 TL 2.220.000 TL

KONA ELEKTRİK KAMPANYASI DETAYLARI

Hyundai tarafından açıklanan Mart 2026 kampanyası kapsamında KONA Elektrik Advance 99 kW modelinde önemli bir fiyat avantajı sunuluyor. Kampanya ile birlikte araç için 95.000 TL indirim fırsatı uygulanıyor.

Kampanya 01 - 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında belirlenen fiyat avantajı yalnızca stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.

Öte yandan araç için sunulan metalik veya sedefli renk opsiyonu için önerilen fiyat 10.000 TL olarak belirtiliyor.

ELEKTRİKLİ HYUNDAİ KONA NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Elektrikli SUV segmentinde yer alan Hyundai KONA Elektrik, otomatik şanzımanı ve elektrikli motor yapısı ile çevreci mobilite çözümlerine katkı sağlıyor. Elektrikli araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte kullanıcılar özellikle Hyundai KONA Elektrik fiyatı, KONA Elektrik kampanyası ve elektrikli SUV fiyatları gibi konuları araştırmaya devam ediyor.

Hyundai'nin sunduğu fiyat avantajı sayesinde model, elektrikli araç satın almak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

KREDİ VE KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanya kapsamında sunulan araç satışlarında kredi kullanımı durumunda BDDK yönetmeliği gereği taşıt kredisi sınırlamaları uygulanıyor.

Hyundai Motor Türkiye fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Kampanya yalnızca katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak geçerli olacak.

Hyundai KONA Elektrik fiyatı ne kadar?

2025 model Hyundai KONA Elektrik Advance 99 kW için liste fiyatı 2.315.000 TL olarak açıklanmıştır. Kampanya kapsamında araç 2.220.000 TL fiyatla satışa sunulmaktadır.

KONA Elektrik kampanyası ne kadar indirim sunuyor?

Mart 2026 kampanyası kapsamında Hyundai KONA Elektrik modelinde 95.000 TL indirim fırsatı sunulmaktadır.

Hyundai KONA Elektrik hangi yakıt tipine sahip?

KONA Elektrik tamamen elektrikli motor ile çalışan bir SUV modelidir.

KONA Elektrik kampanyası ne zamana kadar geçerli?

Kampanya 01 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığı otomotiv pazarında Hyundai KONA Elektrik, Mart 2026 kampanyası ile dikkat çekmeye devam ediyor. 95.000 TL indirim avantajı ile satışa sunulan model, elektrikli SUV segmentinde fiyat avantajı arayan kullanıcılar için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.