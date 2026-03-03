Hyundai KONA Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Hyundai’nin dikkat çeken SUV modellerinden biri olan 2025 model Hyundai KONA için Mart 2026 kampanyası duyuruldu. Güncel fiyat listesine göre KONA, 2.310.000 TL fiyat fırsatıyla satışa sunuluyor.

Hyundai KONA Mart 2026 sıfır araç kampanyası, belirlenen azami/maksimum kampanyalı satış fiyatı üzerinden geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

HYUNDAİ KONA 2025 MODEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Tipi Şanzıman Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT Benzin DCT 2.310.000 TL 2.310.000 TL

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç tutarları fiyatlara dahil değildir.

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 10.000 TL olarak belirtilmiştir.

2.310.000 TL FİYAT FIRSATI NE ANLAMA GELİYOR?

Hyundai KONA 1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT modeli, Mart 2026 döneminde 2.310.000 TL azami/maksimum kampanyalı satış fiyatı ile sunulmaktadır. Bu fiyat, kampanya kapsamında belirlenen resmi satış tutarını ifade eder.

Kampanyalar katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olup stoklarla sınırlıdır.

HYUNDAİ MART 2026 SIFIR ARAÇ TÜM LİSTE

KREDİ VE KAMPANYA ŞARTLARI

Kredi kullanımında BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Detaylı bilgi almak ve güncel stok durumunu öğrenmek için en yakın Hyundai yetkili satıcısıyla iletişime geçilmesi önerilir.

Hyundai KONA Mart 2026 fiyatı ne kadar?

1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT modeli için kampanyalı satış fiyatı 2.310.000 TL’dir.

Hyundai KONA hangi motor ve şanzıman seçeneğiyle sunuluyor?

Kampanyada yer alan model benzinli motor ve DCT şanzıman seçeneğine sahiptir.

Metalik renk farkı ne kadar?

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 10.000 TL’dir.

Kampanya ne kadar süreyle geçerli?

Kampanya stoklarla sınırlı olup yetkili satıcılarda geçerlidir.

Hyundai KONA Mart 2026 sıfır araç kampanyası, 2.310.000 TL fiyat fırsatıyla SUV segmentinde dikkat çekiyor. Güncel fiyat ve kampanya koşullarını değerlendirmek isteyenlerin, yetkili satıcılarla iletişime geçerek detaylı bilgi alması önemlidir.