Hyundai Sıfır Araç Fiyatları (2024–2025) – Tüm modeller

Hyundai 2025 fiyat listesi güncel mi, hangi modeller satışta? TUCSON, KONA ve IONIQ modellerinin başlangıç fiyatları ne kadar? Hyundai’nin en uygun fiyatlı sıfır aracı hangisi? Tüm bilgiler ve Hyundai sıfır araç rehberi haberimizde.

BirBilgi
  • 21.10.2025 10:38
  • Giriş: 21.10.2025 10:38
  • Güncelleme: 21.10.2025 10:38
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Hangi Hyundai modelinin fiyatı ne kadar? Elektrikli IONIQ ailesinden KONA ve TUCSON’a, yerli üretim i10–i20–BAYON’dan ailelerin gözdesi SANTA FE ve STARIA’ya kadar tüm güncel fiyatlarını derledik.

HYUNDAİ FİYAT ARALIKLARI – EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEĞE (2024–2025)

Model Bazında Fiyat Aralığı (Kampanyalı minimum & Liste maksimum)
ModelEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
i101.148.0001.327.000
i201.256.0001.725.000
BAYON (Yerli)1.398.0001.842.000
INSTER (Elektrik)1.612.0001.662.000
i301.739.0001.999.000
KONA Elektrik2.100.0002.165.000
TUCSON (Benzin/Dizel)2.149.0003.441.500
KONA (Benzin)2.161.0002.161.000
IONIQ 6 (Elektrik)2.225.0002.270.500
IONIQ 5 (Elektrik)2.324.0002.324.000
STARIA Hibrit2.464.0002.464.000
TUCSON Hibrit3.400.0003.400.000
SANTA FE Hibrit (2024)4.870.0004.960.000
IONIQ 5 N (Elektrik)5.840.0006.090.000

ELEKTRİKLİ HYUNDAİ MODELLERİ: IONIQ AİLESİ VE KONA ELEKTRİK

2024 Model Yılı – IONIQ 5 N
VersiyonYakıt TipiŞanzımanListeKampanyalı
448 kW 4x4ElektrikOtomatik6.090.000 TL5.840.000 TL
2025 Model Yılı – IONIQ 6
VersiyonYakıt TipiŞanzımanListeKampanyalı
Advance 111 kW 4x2ElektrikOtomatik2.270.500 TL2.225.000 TL
2025 Model Yılı – IONIQ 5
VersiyonYakıt TipiŞanzımanListeKampanyalı
Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2ElektrikOtomatik2.324.000 TL2.324.000 TL
2025 Model Yılı – INSTER (Elektrik)
VersiyonYakıt TipiŞanzımanListeKampanyalı
Advance 84.5 kWElektrikOtomatik1.612.000 TL1.612.000 TL
Cross Advance 84.5 kWElektrikOtomatik1.662.000 TL1.662.000 TL
2025 Model Yılı – KONA Elektrik
VersiyonYakıt TipiŞanzımanListeKampanyalı
Advance 99 kWElektrikOtomatik2.165.000 TL2.100.000 TL

HYUNDAİ BENZİN, HİBRİT VE DİZEL MODELLER – TÜM DONANIMLAR

2025 Model Yılı – TUCSON Hibrit
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 ATBenzinOtomatik3.400.000 TL3.400.000 TL
2025 Model Yılı – TUCSON (Benzin & Dizel)
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4x2 DCTBenzinDCT2.160.000 TL2.149.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4x2 DCTBenzinDCT2.240.000 TL2.229.000 TL
1.6 T-GDI 160 PS Prime 4x2 DCTBenzinDCT2.576.000 TL2.576.000 TL
1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4x2 DCTBenzinDCT2.756.000 TL2.666.000 TL
1.6 T-GDI 160 PS Elite 4x2 DCTBenzinDCT3.011.000 TL3.011.000 TL
1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4x4 DCTBenzinDCT3.332.500 TL3.317.000 TL
1.6 CRDi 136 PS Prime 4x2 DCTDizelDCT2.722.000 TL2.722.000 TL
1.6 CRDi 136 PS Elite 4x2 DCTDizelDCT3.142.000 TL3.142.000 TL
1.6 CRDi 136 PS Elite Plus 4x4 DCTDizelDCT3.441.500 TL3.394.000 TL
2025 Model Yılı – KONA (Benzin)
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.6 T-GDI 170PS Prime DCTBenzinDCT2.161.000 TL2.161.000 TL
2024 Model Yılı – SANTA FE Hibrit
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.6 T-GDI HEV 215PS 4x4 ATBenzinOtomatik4.960.000 TL4.870.000 TL
2025 Model Yılı – STARIA Hibrit
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4x2BenzinOtomatik2.464.000 TL2.464.000 TL
2025 Model Yılı – BAYON (Yerli)
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.2 MPI 79 PS JumpBenzinManuel1.434.500 TL1.398.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS JumpBenzinDCT1.587.000 TL1.573.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.730.000 TL1.652.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS EliteBenzinDCT1.842.000 TL1.764.000 TL
2025 Model Yılı – i10 (Yerli)
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.2 MPI 79PS JumpBenzinManuel1.186.000 TL1.148.000 TL
1.2 MPI 79PS JumpBenzinAMT1.236.000 TL1.198.000 TL
1.2 MPI 79PS StyleBenzinAMT1.277.000 TL1.239.000 TL
1.2 MPI 79PS Elite Çift RenkBenzinAMT1.327.000 TL1.321.000 TL
2025 Model Yılı – i20 (Yerli)
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.2 MPI 79 PS JumpBenzinManuel1.281.000 TL1.256.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS JumpBenzinDCT1.449.000 TL1.436.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.622.000 TL1.524.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS EliteBenzinDCT1.725.000 TL1.627.000 TL
2025 Model Yılı – i30
VersiyonYakıtŞanzımanListeKampanyalı
1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCTBenzinDCT1.739.000 TL1.739.000 TL
1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCTBenzinDCT1.999.000 TL1.999.000 TL

HANGİ HYUNDAİ MODELİNİ SEÇMELİ? (KISA REHBER)

  • Şehir içi ekonomik ve kompakt: i10 ve i20 en ulaşılabilir fiyatlarla öne çıkıyor.
  • Uygun fiyatlı elektrikli: INSTER ve KONA Elektrik erişilebilir EV alternatifleri.
  • Aile boyu SUV: TUCSON geniş motor/gövde yelpazesiyle; TUCSON Hibrit düşük tüketim artısı sunar.
  • Uzun yol, konfor ve prestij: SANTA FE Hibrit ve STARIA Hibrit.
  • Performans odaklı elektrikli: IONIQ 5 N; daha makul elektrikli sedan isteyenlere IONIQ 6, crossover isteyenlere IONIQ 5.

HYUNDAİ FİYATLARI HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR

En uygun fiyatlı Hyundai modeli hangisi?

Hyundai i10 ailesi en düşük 1.148.000 TL kampanyalı fiyatla başlıyor.

Hyundai’nin en erişilebilir elektrikli modeli hangisi?

INSTER 1.612.000 TL’den, KONA Elektrik ise 2.100.000 TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor.

TUCSON’un fiyat aralığı nedir?

Benzin/dizel TUCSON’da kampanyalı minimum 2.149.000 TL, liste maksimum 3.441.500 TL. Hibrit TUCSON ise 3.400.000 TL.

IONIQ 5 N, IONIQ 5 ve IONIQ 6 kaç TL?

IONIQ 5 N 5.840.000–6.090.000 TL, IONIQ 5 2.324.000 TL, IONIQ 6 2.225.000–2.270.500 TL aralığındadır.

Listelerde “kampanyalı” ve “liste” fiyat farkı neyi ifade eder?

“Liste” resmi satış fiyatını; “kampanyalı” ise dönemsel indirim/teşvik uygulanmış satış fiyatını gösterir. Nihai fiyat, bayinin opsiyon ve teslim koşullarına göre değişebilir.

SONUÇ: HYUNDAİ 2025 FİYAT LİSTESİ İLE DOĞRU TERCİHİ YAPIN

Hyundai ürün gamı, 1,1–2,0 milyon TL bandındaki şehir otomobillerinden 6 milyon TL’yi aşan performans elektriklisine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Satın alma kararında bütçenizi, kullanım profilinizi ve yakıt tercihinizi dikkate alın; tablolardaki en düşük–en yüksek fiyat aralıkları kısa liste yapmayı kolaylaştıracaktır. Son fiyat teyidi için her zaman yetkili bayiye danışmayı unutmayın.

