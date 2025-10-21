Hyundai Sıfır Araç Fiyatları (2024–2025) – Tüm modeller

Hangi Hyundai modelinin fiyatı ne kadar? Elektrikli IONIQ ailesinden KONA ve TUCSON’a, yerli üretim i10–i20–BAYON’dan ailelerin gözdesi SANTA FE ve STARIA’ya kadar tüm güncel fiyatlarını derledik. HYUNDAİ FİYAT ARALIKLARI – EN DÜŞÜKTEN EN YÜKSEĞE (2024–2025) Model Bazında Fiyat Aralığı (Kampanyalı minimum & Liste maksimum) Model En Düşük (TL) En Yüksek (TL) i10 1.148.000 1.327.000 i20 1.256.000 1.725.000 BAYON (Yerli) 1.398.000 1.842.000 INSTER (Elektrik) 1.612.000 1.662.000 i30 1.739.000 1.999.000 KONA Elektrik 2.100.000 2.165.000 TUCSON (Benzin/Dizel) 2.149.000 3.441.500 KONA (Benzin) 2.161.000 2.161.000 IONIQ 6 (Elektrik) 2.225.000 2.270.500 IONIQ 5 (Elektrik) 2.324.000 2.324.000 STARIA Hibrit 2.464.000 2.464.000 TUCSON Hibrit 3.400.000 3.400.000 SANTA FE Hibrit (2024) 4.870.000 4.960.000 IONIQ 5 N (Elektrik) 5.840.000 6.090.000 ELEKTRİKLİ HYUNDAİ MODELLERİ: IONIQ AİLESİ VE KONA ELEKTRİK 2024 Model Yılı – IONIQ 5 N Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman Liste Kampanyalı 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.090.000 TL 5.840.000 TL 2025 Model Yılı – IONIQ 6 Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman Liste Kampanyalı Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.270.500 TL 2.225.000 TL 2025 Model Yılı – IONIQ 5 Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman Liste Kampanyalı Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.324.000 TL 2.324.000 TL 2025 Model Yılı – INSTER (Elektrik) Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman Liste Kampanyalı Advance 84.5 kW Elektrik Otomatik 1.612.000 TL 1.612.000 TL Cross Advance 84.5 kW Elektrik Otomatik 1.662.000 TL 1.662.000 TL 2025 Model Yılı – KONA Elektrik Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman Liste Kampanyalı Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.165.000 TL 2.100.000 TL HYUNDAİ BENZİN, HİBRİT VE DİZEL MODELLER – TÜM DONANIMLAR 2025 Model Yılı – TUCSON Hibrit Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Benzin Otomatik 3.400.000 TL 3.400.000 TL 2025 Model Yılı – TUCSON (Benzin & Dizel) Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4x2 DCT Benzin DCT 2.160.000 TL 2.149.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4x2 DCT Benzin DCT 2.240.000 TL 2.229.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4x2 DCT Benzin DCT 2.576.000 TL 2.576.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4x2 DCT Benzin DCT 2.756.000 TL 2.666.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4x2 DCT Benzin DCT 3.011.000 TL 3.011.000 TL 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4x4 DCT Benzin DCT 3.332.500 TL 3.317.000 TL 1.6 CRDi 136 PS Prime 4x2 DCT Dizel DCT 2.722.000 TL 2.722.000 TL 1.6 CRDi 136 PS Elite 4x2 DCT Dizel DCT 3.142.000 TL 3.142.000 TL 1.6 CRDi 136 PS Elite Plus 4x4 DCT Dizel DCT 3.441.500 TL 3.394.000 TL 2025 Model Yılı – KONA (Benzin) Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin DCT 2.161.000 TL 2.161.000 TL 2024 Model Yılı – SANTA FE Hibrit Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.6 T-GDI HEV 215PS 4x4 AT Benzin Otomatik 4.960.000 TL 4.870.000 TL 2025 Model Yılı – STARIA Hibrit Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.6 T-GDI 225 PS HEV Elite AT 4x2 Benzin Otomatik 2.464.000 TL 2.464.000 TL 2025 Model Yılı – BAYON (Yerli) Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.434.500 TL 1.398.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL 1.573.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.730.000 TL 1.652.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.842.000 TL 1.764.000 TL 2025 Model Yılı – i10 (Yerli) Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel 1.186.000 TL 1.148.000 TL 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT 1.236.000 TL 1.198.000 TL 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT 1.277.000 TL 1.239.000 TL 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.327.000 TL 1.321.000 TL 2025 Model Yılı – i20 (Yerli) Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.281.000 TL 1.256.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.449.000 TL 1.436.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.622.000 TL 1.524.000 TL 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.725.000 TL 1.627.000 TL 2025 Model Yılı – i30 Versiyon Yakıt Şanzıman Liste Kampanyalı 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin DCT 1.739.000 TL 1.739.000 TL 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin DCT 1.999.000 TL 1.999.000 TL HANGİ HYUNDAİ MODELİNİ SEÇMELİ? (KISA REHBER) Şehir içi ekonomik ve kompakt: i10 ve i20 en ulaşılabilir fiyatlarla öne çıkıyor.

Uygun fiyatlı elektrikli: INSTER ve KONA Elektrik erişilebilir EV alternatifleri.

Aile boyu SUV: TUCSON geniş motor/gövde yelpazesiyle; TUCSON Hibrit düşük tüketim artısı sunar.

Uzun yol, konfor ve prestij: SANTA FE Hibrit ve STARIA Hibrit.

Performans odaklı elektrikli: IONIQ 5 N; daha makul elektrikli sedan isteyenlere IONIQ 6, crossover isteyenlere IONIQ 5. HYUNDAİ FİYATLARI HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR En uygun fiyatlı Hyundai modeli hangisi? Hyundai i10 ailesi en düşük 1.148.000 TL kampanyalı fiyatla başlıyor. Hyundai’nin en erişilebilir elektrikli modeli hangisi? INSTER 1.612.000 TL’den, KONA Elektrik ise 2.100.000 TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. TUCSON’un fiyat aralığı nedir? Benzin/dizel TUCSON’da kampanyalı minimum 2.149.000 TL, liste maksimum 3.441.500 TL. Hibrit TUCSON ise 3.400.000 TL. IONIQ 5 N, IONIQ 5 ve IONIQ 6 kaç TL? IONIQ 5 N 5.840.000–6.090.000 TL, IONIQ 5 2.324.000 TL, IONIQ 6 2.225.000–2.270.500 TL aralığındadır. Listelerde “kampanyalı” ve “liste” fiyat farkı neyi ifade eder? “Liste” resmi satış fiyatını; “kampanyalı” ise dönemsel indirim/teşvik uygulanmış satış fiyatını gösterir. Nihai fiyat, bayinin opsiyon ve teslim koşullarına göre değişebilir. SONUÇ: HYUNDAİ 2025 FİYAT LİSTESİ İLE DOĞRU TERCİHİ YAPIN Hyundai ürün gamı, 1,1–2,0 milyon TL bandındaki şehir otomobillerinden 6 milyon TL’yi aşan performans elektriklisine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Satın alma kararında bütçenizi, kullanım profilinizi ve yakıt tercihinizi dikkate alın; tablolardaki en düşük–en yüksek fiyat aralıkları kısa liste yapmayı kolaylaştıracaktır. Son fiyat teyidi için her zaman yetkili bayiye danışmayı unutmayın.