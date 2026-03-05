Hyundai Tucson Hibrit Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Türkiye otomobil pazarında SUV segmentinin dikkat çeken modellerinden biri olan Hyundai Tucson Hibrit için Mart 2026 fiyatları açıklandı. 2025 model yılına ait Tucson HEV versiyonu için sunulan kampanyalı satış fiyatı otomobil kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Hibrit motor teknolojisi ile yakıt verimliliği sağlayan Hyundai Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT modeli, hem performans hem de ekonomik kullanım avantajı ile SUV segmentinde öne çıkan seçeneklerden biri olarak görülüyor.

HYUNDAİ TUCSON HİBRİT 2025 FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Tipi Şanzıman Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT Benzin (Hibrit) Otomatik 3.630.000 TL 3.607.000 TL

TUCSON HİBRİT KAMPANYA DETAYLARI

Hyundai tarafından açıklanan Mart 2026 kampanyası kapsamında Hyundai Tucson Hibrit modeli için avantajlı bir satış fiyatı sunuluyor. Kampanyalı satış fiyatı 3.607.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu fiyat avantajı yalnızca belirli stoklar için geçerli olup kampanya süresince yetkili satıcılarda uygulanıyor. Ayrıca araç için sunulan metalik veya sedefli renk opsiyonu için önerilen fiyat 14.000 TL olarak açıklanmış durumda.

HYUNDAİ TUCSON HİBRİT ÖZELLİKLERİ

Hyundai Tucson Hibrit modeli, modern SUV tasarımını hibrit motor teknolojisi ile birleştiriyor. 1.6 T-GDI motor ve elektrik destekli hibrit sistem sayesinde hem performans hem de yakıt verimliliği sunuyor.

Bu nedenle kullanıcılar özellikle Hyundai Tucson hibrit fiyatı, Tucson HEV kampanya ve hibrit SUV fiyatları gibi konular hakkında sık sık araştırma yapıyor.

KREDİ VE KAMPANYA ŞARTLARI

Kredi kullanımı durumunda BDDK yönetmeliği gereği taşıt kredisi sınırlamaları uygulanıyor. Hyundai Motor Türkiye fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Kampanyalar stoklarla sınırlı olup yalnızca Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Detaylı bilgi almak isteyen kullanıcıların en yakın Hyundai bayisi ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Hyundai Tucson Hibrit fiyatı ne kadar?

2025 model Hyundai Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT modelinin kampanyalı satış fiyatı 3.607.000 TL olarak açıklanmıştır.

Tucson HEV hangi yakıt tipine sahiptir?

Tucson HEV modeli benzinli motor ve elektrikli destekli hibrit sistem ile çalışmaktadır.

Hyundai Tucson Hibrit kampanyası ne kadar?

Model için liste fiyatı 3.630.000 TL iken kampanyalı satış fiyatı 3.607.000 TL olarak belirlenmiştir.

Tucson Hibrit kampanyası nerede geçerli?

Kampanya Hyundai yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak geçerlidir.

Hyundai Tucson Hibrit, SUV segmentinde hibrit motor teknolojisi ile dikkat çeken modeller arasında yer almaya devam ediyor. Mart 2026 kampanyası kapsamında açıklanan 3.607.000 TL satış fiyatı, hibrit SUV satın almak isteyen kullanıcılar için önemli bir alternatif sunuyor.