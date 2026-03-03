Hyundai TUCSON Mart 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Hyundai’nin SUV segmentindeki güçlü modeli için Mart ayına özel kampanya duyuruldu. Hyundai TUCSON 2026 model sıfır araç kampanyası, 143.000 TL’ye varan indirim avantajıyla dikkat çekiyor. Mart 2026 boyunca geçerli olan kampanya kapsamında güncel TUCSON fiyat listesi de netleşti.

Kampanya 01-31.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

HYUNDAİ TUCSON 2026 MART GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Tipi Şanzıman Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.382.000 TL 2.349.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT 2.771.000 TL 2.679.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.298.000 TL 3.155.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.625.000 TL 3.485.000 TL

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç tutarları fiyatlara dahil değildir.

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 14.000 TL’dir.

143.000 TL İNDİRİM HANGİ MODELDE GEÇERLİ?

143.000 TL indirimli satış fiyatı, 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT versiyonu için geçerlidir. Bu indirim, Mart 2026 kampanyası kapsamında belirlenen azami/maksimum kampanyalı satış fiyatına yansıtılmıştır.

KAMPANYA ŞARTLARI VE ÖNEMLİ NOTLAR

Kredi kullanımında BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Motor Türkiye, fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve yalnızca katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Detaylı bilgi almak için en yakın Hyundai yetkili satıcısıyla iletişime geçebilirsiniz.

Hyundai TUCSON Mart 2026 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 01-31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Hyundai TUCSON 2026 başlangıç fiyatı ne kadar?

Comfort 4X2 DCT modeli için kampanyalı satış fiyatı 2.349.000 TL’dir.

143.000 TL indirim hangi TUCSON modelinde var?

1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT versiyonu için geçerlidir.

Metalik renk farkı ne kadar?

Önerilen metalik/sedefli renk opsiyon fiyatı 14.000 TL’dir.

Hyundai TUCSON Mart 2026 sıfır araç kampanyası, 143.000 TL’ye varan indirim avantajıyla SUV segmentinde öne çıkıyor. Güncel fiyat listesi ve kampanya detaylarını değerlendirmek isteyenlerin, Mart ayı boyunca yetkili satıcılarla iletişime geçmesi önem taşıyor.