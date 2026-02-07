Hyundai Tucson Şubat 2026 Sıfır Araç kampanyası açıklandı
Hyundai Tucson fiyatları ne kadar oldu? Hyundai Tucson Şubat 2026 kampanyası ne zaman bitiyor? Tucson’da en ucuz model hangisi ve fiyatı kaç TL? Tüm yanıtlar haberimizde.
Hyundai Motor Türkiye, Şubat 2026 kampanyasını duyurdu. TUCSON modellerinde 152.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunulurken, kampanyalı satış fiyatları 2.288.000 TL’den başlıyor. Kampanya 01–28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
TUCSON KAMPANYASINDA ÖNE ÇIKAN İNDİRİM
152.000 TL indirimli satış fiyatı 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT versiyonu için geçerli. Kampanyalar stoklarla sınırlı olup Hyundai yetkili satıcılarında uygulanıyor.
HYUNDAİ TUCSON 2025 MODEL FİYAT LİSTESİ
|Model
|Yakıt
|Şanzıman
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.351.000 TL
|2.288.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.741.000 TL
|2.679.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.904.000 TL
|2.819.000 TL
|1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|3.201.000 TL
|3.058.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|3.224.000 TL
|3.081.000 TL
|1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Benzin
|DCT
|3.541.000 TL
|3.391.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Benzin
|DCT
|3.562.000 TL
|3.412.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB)
|Dizel
|DCT
|2.868.000 TL
|2.799.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT
|Dizel
|DCT
|3.348.000 TL
|3.203.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Dizel
|DCT
|3.659.000 TL
|3.507.000 TL
TUCSON HİBRİT PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
TUCSON Hibrit modeli, Smartstream 1.6 T-GDI HEV motorla birlikte 215 PS maksimum güç ve 367 Nm maksimum tork sunuyor.
e-Motion Drive teknolojisi sayesinde araç titreşimleri kontrol edilerek daha akıcı hızlanma ve stabil sürüş sağlanıyor.
- e-Dynamic Drive
- e-Handling
- e-Traction
- e-Comfort Drive
- Akıllı Rejeneratif Fren
OPSİYON VE EK ÜCRETLER
Metalik veya sedefli renk opsiyon fiyatı 14.000 TL olarak açıklandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren araç tescillerindeki binde 2’lik harç fiyatlara dahil değildir.
KAMPANYA ŞARTLARI
Kampanya 01-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir. 2.288.000 TL kampanyalı satış fiyatı Comfort 4X2 DCT modeli için geçerlidir.
Kredi kullanımında BDDK yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Motor Türkiye fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Hyundai Tucson Şubat 2026 kampanyası, geniş motor ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. 152.000 TL’ye varan indirim fırsatı ve 2.288.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar, TUCSON modelini SUV segmentinde öne çıkarıyor.