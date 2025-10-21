İAKM Türk Halk Müziği Topluluğu adayları bekliyor

Yunis ALAÇAM

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi (İAKM) Türk Halk Müziği Topluluğu yeni üyelerini arıyor. Ataşehir Belediyesi’nin kurduğu müzik toplulukları, her yıl yeni üyelerin katılımıyla gelişerek büyüyor.

Yeni dönem çalışmalarına başlayacak İAKM Türk Halk Müziği Topluluğu’na katılmak isteyen 18 - 75 yaş aralığındaki adaylar, 21 - 28 Ekim arasında internet üzerinden ya da kültür merkezlerinden başvuruda bulunabilirler. Seçmeler 31 Ekim tarihinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak ve koro çalışmaları ise 7 Kasım tarihinde başlayacak.