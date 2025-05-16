İAL’de silahlı seminere velilerden tepki: “Hesabını soracağız”

İzmir Atatürk Lisesi’nde 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen “farkındalık semineri”ne yönelik tepkiler sürüyor. Veliler öğrencilerle tartışan, hakaret eden ve silahını gösteren emniyet müdürü A.S. tarafından verilen seminere yönelik eylem gerçekleştirdi. Okul önünde toplanan veliler adına basın açıklamasını Mete Coşkun okudu.

Açıklamaya şu ifadelere yer verildi:

“15 Mayıs Perşembe günü yaşları 14, 15 olan hazırlık sınıfları öğrencileri farkındalık seminerine katılmak üzere okul idaresince konferans salonunda toplandılar. Başlarında iki müdür yardımcısı bulunan hazırlık sınıfı öğrencileri, seminer vermek üzere okula getirilen, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü antetli not defterleri dağıtan görevlilerin iki saat boyunca sözlü şiddetine maruz kaldı.”

A.S.’nin çocuklara Gazze’de katledilen bebeklerin cansız bedenlerinin sansürsüz videolarını izlettiğini aktaran Coşkun, “A.S., 'Bu teröre karşı çıkmayan, bu duruma karşı savaşmayan da teröristtir’, ‘savaş bir sanattır ve gereklidir’, ‘bu duruma karşı çıkanlar kahpedir’ şeklinde ifadeler kullanıyor” dedi.

Ayrıca yanındaki polisin silahını alan A.S.’nin, çocukların gözü önünde şarjörü çıkarıp beline soktuğunu ve ‘işte ben, arkama güvendiğim için egom yüksek’ diyerek durumunu dramatize ettiğini belirten Coşkun, “Üslubunu eleştiren hazırlık sınıfından kız öğrenciye, ‘eleştiriye açığım ama, seninki eleştiri değil yergi, beni yereni ben yararım’ şeklinde cevap veriyor” diye konuştu.

SORUMLULARA 3 SORU

Açıklamada şunlar soruldu: “Baştan aşağı akıl dışı, eğitim bilimi dışı, kural dışı bu uygulama ile ilgili olarak sorumluların aşağıdaki soruların cevabını acilen vermeleri gerekmektedir:

1. Bu seminerin yapılmasına dair makam onayını kim vermiştir?

2. Semineri veren A.S. pedagojik açıdan bir donanıma sahip midir? Pedagojik formasyonu olmayan kişi ve kurumlara okullarda görev verilmeye devam edilecek midir?

3. Reşit olmayan çocukların yetkisiz, pedagojik formasyonu olmayan kişiler tarafından sözde eğitime tâbi tutulması için velilerden onay alınmış mıdır?”

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE

Daha birkaç gün önce İzmir Atatürk Lisesi’nden 50 öğretmenin görevine son verildiği hatırlatılan açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Hemen ardından böyle bir olayın gerçekleşmesi, yaratılmak istenen eğitim atmosferinin göstergesidir. Bizler liyakatsizlerin eğitim kurumlarını çürütmesine, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinin karartılmasına göz yummayacağız. Çocuklarımıza uygulanan bu şiddetin, argo ifadelerle tacizin kamuoyu önünde, yargı önünde hesabını sormaktan geri durmayacağız.”

Açıklamanın ardından veliler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmek üzere dilekçe imzaladı.